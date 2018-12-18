Фильм «Айка» Сергея Дворцевого вошел в шорт-лист кинопремии Оскар в категории лучший фильм на иностранном языке
Картина Константина Хабенского «Собибор» в короткий список не попала. Картина Айка также участвовала в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и получила приз за лучшую женскую роль, которую исполнила актриса Самал Еслямова.
Комментарии3
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neyexo 18 декабря 2018 | 10:52
Неужели никто не снял фильм про геев?
Он попал бы прямо в финал
decabrist 18 декабря 2018 | 11:03
neyexo: Про Петрова и Боширова?
in_cat_we_trust 18 декабря 2018 | 11:22
Судя по синопсису - очередная чернуха