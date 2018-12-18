Основной застройщик территории Сколково намерен обратиться в прокуратуру и СК в связи с заявлениями Эдгарда Запашного

В компании считают его высказывания спланированной акцией конкурентов". На заседании Совета по культуре Запашный пожаловался президенту на строительство в Сколково постоянной площадки для канадского цирка «Дю Солей». Как утверждает запашный, Михаил Гуцериев анонсировал появление такой площадки в 2019 году. Группа «Сафмар» назвала заявление Запашного клеветническими и намерена подать иск о защите чести и достоинства, — сообщает ТАСС.