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10:31, 18 декабря 2018

Основной застройщик территории Сколково намерен обратиться в прокуратуру и СК в связи с заявлениями Эдгарда Запашного

В компании считают его высказывания спланированной акцией конкурентов". На заседании Совета по культуре Запашный пожаловался президенту на строительство в Сколково постоянной площадки для канадского цирка «Дю Солей». Как утверждает запашный, Михаил Гуцериев анонсировал появление такой площадки в  2019 году. Группа «Сафмар» назвала заявление Запашного клеветническими и намерена подать иск о защите чести и достоинства, — сообщает ТАСС.

Комментарии

3

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kindman_a 18 декабря 2018 | 10:47

Сасудите этого циркового судака-стукача, любителя работать без конкурентов.

ft18 18 декабря 2018 | 11:10

А что, Сколково это девелоперский проект??
Достойная тогда "ответка" Силиконовой Долине! Пиндосы просто утрутся!

ft18 18 декабря 2018 | 11:12

ft18: P.S. Кстати, информация к размышлению:
небезызвестный Алекс Лесли, сутенер, резидентом Сколково работает (работал).

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