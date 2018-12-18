Бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, — заявил в ходе допроса в ФБР Майкл Флинн
Его показания ранее не были обнародованы полностью, — отмечает Русская служба ВВС. У нее нет данных, подтверждающих версию Флинна.
В России официально сообщалось, что Сергун умер 3 января 2016 года в подмосковном доме отдыха после обширного инфаркта.
Комментарии9
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pattrick1 18 декабря 2018 | 10:45
Его показания ранее не были обнародованы полностью, — отмечает Русская служба ВВС...
ВВС - лгут.
gonduras_in_colima 18 декабря 2018 | 10:49
Уже представляю, как генеральский труп срочно вывозили из малой феодальной помойки в большую и пристраивали где-то в доме отдыха.
Кстати, смерть должен был констатировать врач, и вот на генеральскую кончину его вызывают, когда он остыл уже сутки назад (а это дом отдыха, там пипл на виду всё время), и как я полагаю, находился в весьма раздерибаненом состоянии, как для столь мирного и точно что закрытого заведения.
В общем, вся совкорашистская история это враньё и подлог.
pattrick1: // ВВС - лгут. // Гуаномёт из тролльчатни, тебе в твоих убогих выхлопах хотя бы в 10% случаев от бибисишных сказать правду - уже было бы достижение.
kryimzdick 18 декабря 2018 | 10:53
Больной перед смертью потел?
Потел.
Это хорошо.
n_eke_name 18 декабря 2018 | 11:23
gonduras_in_colima: "Гуаномёт из тролльчатни", кто о чём, а вы, копрофилы -- о гуаномётах. Вылезь из лужи жижи уже и оближись, обфекаленный ты наш!
in_cat_we_trust 18 декабря 2018 | 11:28
n_eke_name: когда из навозной бомбы прёт изо всех щелей поневоле и на приличных людей брызги летят. Назвать гуано гуаном не любовь а предостережение
ensebeo 18 декабря 2018 | 10:57
pattrick1: завидуй молча
vladimirgornitsky 18 декабря 2018 | 10:54
Этот самый "ливанский" вариант с самого начала существовал.
Но очень, видно, не хотелось афишировать контакты с террористами из Хезбаллы, вот и пришлось разыграть эту "черную комедию" (довольно распространенный киносюжет - труп перевозят с места на место) с с покойником. Но, как всегда в последние годы, сработали, видно, топорно.
oleg_kievlyanin 18 декабря 2018 | 11:02
Если с начальниками ГРУ такое происходит, то что уж говорить про прочих ихтамнетов.
clandestino 18 декабря 2018 | 11:09
Может быть в подмосковном доме отдыха в Ливане?