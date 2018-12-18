Его показания ранее не были обнародованы полностью, — отмечает Русская служба ВВС. У нее нет данных, подтверждающих версию Флинна.

В России официально сообщалось, что Сергун умер 3 января 2016 года в подмосковном доме отдыха после обширного инфаркта.