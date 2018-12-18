Родители фигурантов дела «Сеть» пожаловались президенту на пытки, которые оперативники ФСБ применяли к молодым людям
Как отмечают родители в письме, следствие называет их детей причастными к преступлениям, которых они не совершали и даже не планировали, — сообщает КоммерсантЪ.
Родственники просят назначить независимую экспертизу по делу. В свою очередь, администрация президента уведомила авторов обращения, что письмо направлено для ответа по существу в ФСБ.
На последней встрече президента с членами СПЧ обсуждалось дело «Сети». Путин пообещал разобраться с ситуацией, но затем, ознакомившись со справкой по делу, спросил правозащитников: «Нам что, с вами мало терактов?», — напоминает ТАСС. Путин также высказался и по другому громкому делу – делу «Нового величия». По данным президента, члены этого движения тренировали свою боевую подготовку в Подмосковье и планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и Крыму.
Комментарии11
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oldcitizen 18 декабря 2018 | 10:41
На кого жаловались, тому жалоба и направляется для разбирательства. Обычная российская практика.
Да и папочка из ФСБ на столе у Путина перевешивает миллионы обращений.
pattrick1 18 декабря 2018 | 10:43
Родители фигурантов дела «Сеть» пожаловались президенту на пытки, которые оперативники ФСБ применяли к молодым людям...
Экстремистов не пытают, всех у кого на лбу написано "пожизненно", пытать не имеет смысла.
poluputing 18 декабря 2018 | 11:02
pattrick1:17-18 летние девушки, спровоцированные вполне взрослым агентом, по-вашему экстремисты на пожизненное? Ну вы и кровопийца, как и ваш фюрерок-упырёк, впрочем
pattrick1 18 декабря 2018 | 11:06
poluputing:
По-моему пожизненно им мало. Я бы их расстрелял, и всех их лживых защитников, тоже расстреливал. Потому что это враги народа, которые, случись сегодня война, будут отравлять колодцы и пускать поезда под откос. Ты чего, сам не видишь их жидобандеровские хари?
timwlad93 18 декабря 2018 | 10:52
oldcitizen: На кого жаловались, тому жалоба и направляется для разбирательства. Обычная российская практика.
Да и папочка из ФСБ на столе у Путина перевешивает миллионы обращений.
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Ну так запад потому и развитая экономически и политически ,что папки госбезопасности перевешивают по значимости галиматью жалоб интеллигенции на притеснения не дающие заработать на предательстве.
А вот в России жалобная галиматья интеллигенции перевешивает папку папку госбезопасности и потому за сто лет два государства потеряли.
И опять алчные продажные интеллигенты зарабатывая на предательстве пишут жалобы на притеснения со стороны служб государственной безопасности.
Обычная история и теперь выбор приоритетов у правительства России и главы государства.
poluputing 18 декабря 2018 | 10:59
timwlad93: pattrick1: гуаномёт патруся снова слился в едином порыве с маразматиком тимвладусей. И где вас таких делают? Это же просто мама дорогая как надобно постараться.
grazschdanin 18 декабря 2018 | 10:47
Родители фигурантов дела «Сеть» пожаловались президенту на пытки, которые оперативники ФСБ применяли к молодым людям
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Врут.
А Путин все правильно сказал.
rash 18 декабря 2018 | 10:48
Привет из Совка - спустить жалобу тому на кого жалуются.
vasya_von_smetankin 18 декабря 2018 | 10:50
Куры пожаловались лисе на то, что кто-то ворует их цыплят.
evgeny_biolog 18 декабря 2018 | 10:53
"Как отмечают родители в письме, следствие называет их детей причастными к преступлениям, которых они не совершали и даже не планировали"
Как было бы хорошо, если бы все родители были так близки с детьми, как родители детей, которые сидят в тюрьме ...
looking_deep_into 18 декабря 2018 | 11:18
А самому младшему "ребёнку" из этой ячейки "Сеть" сколько лет? Самнадцать, как Михаилу Жлобицкому, который взорвал себя в Архангельске?