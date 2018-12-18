Родители фигурантов дела «Сеть» пожаловались президенту на пытки, которые оперативники ФСБ применяли к молодым людям...

Как отмечают родители в письме, следствие называет их детей причастными к преступлениям, которых они не совершали и даже не планировали, — сообщает КоммерсантЪ.

Родственники просят назначить независимую экспертизу по делу. В свою очередь, администрация президента уведомила авторов обращения, что письмо направлено для ответа по существу в ФСБ.

На последней встрече президента с членами СПЧ обсуждалось дело «Сети». Путин пообещал разобраться с ситуацией, но затем, ознакомившись со справкой по делу, спросил правозащитников: «Нам что, с вами мало терактов?», — напоминает ТАСС. Путин также высказался и по другому громкому делу – делу «Нового величия». По данным президента, члены этого движения тренировали свою боевую подготовку в Подмосковье и планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и Крыму.