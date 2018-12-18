Биатлонисты, в отношении которых австрийская прокуратура ведёт расследование, беспрепятственно покинули Австрию

Как сообщили в посольстве России, наша команда отправилась в Чехию на очередной этап Кубка Мира.

Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила агентству РИА, что ведет расследование в отношении десяти представителей сборной России по биатлону, в том числе пяти спортсменов, по подозрению в применении запрещённых веществ и нарушении антидопинговых правил. Расследование затрагивает период проведения чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в 2017 году.

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский по итогам встречи доверенного адвоката с представителями австрийской прокуратуры ранее заявил, что никаких доказательств вины российских биатлонистов по делу о допинге представлено не было. В этой связи Международный Союз биатлонистов не стал принимать санкций в отношении наших спортсменов.

Очередной этап Кубка мира по биатлону стартует в чешском Нове— Место уже в ближайший четверг.