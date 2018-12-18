Фильм Хабенского «Собибор» не включили в шорт-лист премии Оскар в категории «лучший фильм на иностранном языке»
Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии.
Из 87 претендентов в шорт-лист вошли девять. Список номинантов киноакадемия обнародует 22 января. Церемония вручения «Оскаров состоится 24 февраля.
Комментарии11
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kuchumka 18 декабря 2018 | 10:11
Да правильно сделали , на фиг никому не нужна эта пропаганда снятая на бюджетные деньги.
noxepy_88 18 декабря 2018 | 10:12
Я ж говорил, что чумазый играть не может! Чумазый этого делать не может! Не может! (c)
olegleon 18 декабря 2018 | 10:12
"Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик. …. против оказались только США и Украина. "
pontifig 18 декабря 2018 | 10:31
olegleon: опять проклятая Украина топчет рассеюшку - сиротинушку убогую
vasya_von_smetankin 18 декабря 2018 | 10:15
Маршала Победы Жукова на них нет, а то побегали бы они в атаку под Ржевом... ровно один раз.
vilingrad 18 декабря 2018 | 10:16
Не хотят в мире нюхать этот неприятный запашок... рускага мира:)
cromwel 18 декабря 2018 | 10:17
А что Хабенский надеялся что его пропагандистскую агитку холокоста в мире воспримут серьёзно?
sasass 18 декабря 2018 | 10:21
Россию сегодня пинают все кому не лень - даже лежачую не жалея бьют...
penderezky 18 декабря 2018 | 10:34
вот бы меньшинства сексуальные подняли восстание в концлагере такой сюжет оскары бы оценили. да и нигеров нет. нет это не подходящий низкотолерантный сюжет.
ramzevs 18 декабря 2018 | 10:34
Нужно срочно учредить свой отечественный, идеологически выдержанный, скрепнутый оскар и вручить его Хабенскому всем врагам назло!
skanon 18 декабря 2018 | 11:02
И правильно - фильмишко так себе, посредственный... (