Генеральная Ассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма»

Российская сторона выразила сожаление по поводу принятия документа.

Генассамблея ООН выражает серьезную озабоченность по поводу постепенной «милитаризации Крыма», Азовского моря и части Черного моря, говорится в резолюции. Ее авторы «настойчиво призывают» прекратить дестабилизацию ситуации на полуострове, а также требуют освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября. В документе также осуждается возведение моста между Россией и, цитата, «временно оккупированным» Крымом. Кроме того, Генассамблея обеспокоена проведением на полуострове военных учений. Большинство стран либо воздержались, либо не принимали участие в голосовании. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил это тем, что они, цитата, «не хотят иметь ничего общего с этой вредоносной затеей». Он также заявил, что Россия сожалеет о результатах голосования и считает, что таким образом государства-члены ООН поощряют украинцев к «новым преступлениям и провокациям во имя западных

политических амбиций».

Как отмечает агентство ТАСС, Генассамблея отклонила предложенные Ираном и Сирией поправки, в которых в том числе содержался призыв провести тщательное расследование инцидента в Керченском проливе