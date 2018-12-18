Генеральная Ассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма»
Российская сторона выразила сожаление по поводу принятия документа.
Генассамблея ООН выражает серьезную озабоченность по поводу постепенной «милитаризации Крыма», Азовского моря и части Черного моря, говорится в резолюции. Ее авторы «настойчиво призывают» прекратить дестабилизацию ситуации на полуострове, а также требуют освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября. В документе также осуждается возведение моста между Россией и, цитата, «временно оккупированным» Крымом. Кроме того, Генассамблея обеспокоена проведением на полуострове военных учений. Большинство стран либо воздержались, либо не принимали участие в голосовании. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил это тем, что они, цитата, «не хотят иметь ничего общего с этой вредоносной затеей». Он также заявил, что Россия сожалеет о результатах голосования и считает, что таким образом государства-члены ООН поощряют украинцев к «новым преступлениям и провокациям во имя западных
политических амбиций».
Как отмечает агентство ТАСС, Генассамблея отклонила предложенные Ираном и Сирией поправки, в которых в том числе содержался призыв провести тщательное расследование инцидента в Керченском проливе
Комментарии24
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ura_123 18 декабря 2018 | 10:09
Значит будет ещё больше санкции,полезных и хороших))))
dataan 18 декабря 2018 | 10:31
Да клали мы на эти их решения. Тоже мне новость :)
Но все же такие опросники ООНовские делать надо. Что бы знать кто и чем там дышит. Гы
Так что всё нормуль и вобщем то нового ничего. Все идет своим чередом. :)
gonduras_in_colima 18 декабря 2018 | 11:19
dataan: ura_123: // Да клали мы на эти их решения. Тоже мне новость :) //
Клоун в портянках, я поясню тебе кое-что на пальцах.
Если ваш Шанмырк поддержало аж 6 мировых бантустанов, то в случае с беспределом в Керченском проливе у вас не нашлось ни одного союзника.
Ни одного, удило.
Так что "всё идёт своим чередом" - твоя углеводородина уже в международном петушатнике.
krek63 18 декабря 2018 | 11:28
ura_123: Расскажите, кастрюли, какая связь с санкциями и данной резолюцией. И что вам дали санкции в отношении России
sekretniy_fizik 18 декабря 2018 | 12:08
Ну что же, видимо, после этой резолюции ГА ООН придется таки России демонтировать Крымский мост. Вот завтра прямо и начнем. А также провести в Крыму новый референдум, о добровольном возвращении жителей Крыма в состав Украины. Да, Эхонько ты наше ненаглядное? Ах-ха-ха... Все эти резолюции нужны только для того, чтобы мы, граждане РФ, над ними в очередной раз весело поржали, не более того. Спасибо ГА ООН за очередную развлекуху.
olegleon 18 декабря 2018 | 10:09
Эхо "забыло" упомянуть, что резолюцию поддержало всего 35% стран.
poluputing 18 декабря 2018 | 10:11
olegleon: не всех фюрерку-недомерку удалось купить за ваши же деньги?
dataan 18 декабря 2018 | 10:39
Понятно что это не укровская резолюция, а пиндосовская. И пиндосов все меньше и меньше поддерживают. Короче в мире уже окончательно стали не только разбираться что зло это США, а всё больше и больше стран уже не боятся об этом публично высказываться. Слава России!!!
remote456 18 декабря 2018 | 11:19
dataan: "Слава России!!!"
Говоря "Россия" - подразумеваем "Путин", говоря "Путин" - подразумеваем "Россия".
ostapba 18 декабря 2018 | 10:18
....удалось России полизать заднее отверстие аж 19-и странам??
Допустили к телу Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия. Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве. ..
Остальные выразили свое фэ..а то и побрезговали даже??
mafiya71 18 декабря 2018 | 12:15
ostapba: а кастрюль поддержали только подстилки пендосов
kryimzdick 18 декабря 2018 | 10:25
olegleon: Юридически это ничего не меняет для правосудия.
rom8883 18 декабря 2018 | 10:40
olegleon: Вы забыли указать процент тех, кто против.
svoi216 18 декабря 2018 | 10:22
Путинские союзники пытались помочь как могли но у самих рыльце в пушку
horseraddish 18 декабря 2018 | 10:26
Опять двойка
vlabumur 18 декабря 2018 | 10:33
"Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы, Господь Бог, по-видимому, гнев Свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежествен и груб до последней степени; служилый класс и чиновничество жили взяточничеством и казнокрадством, и ныне на всех степенях служения - поголовное самое бессовестное казнокрадство везде, где только можно украсть. Верхний класс - коллекция обезьян - подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного; духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис, - до развития ли ему христианских идеалов и освящения ими себя и других?.. И при всем том мы - самого высокого мнения о себе: мы только истинные христиане, у нас только настоящее просвещение, а там - мрак и гнилость; а сильны мы так, что шапками всех забросаем... Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию, - сама она привлекла их на себя. Только сотвори, Господи Боже, чтобы это было наказующим жезлом Любви Твоей! Не дай, Господи, вконец расстроиться моему бедному Отечеству! Пощади и сохрани его!"
Св. Николай Японский (Касаткин). Дневник: 1904 г.
mercer57 18 декабря 2018 | 10:34
обделались скрепоносные в очередной раз. Особенно умиляет список тех стран, которые поддержали раисю - Северная Корея, Узбекистан, Иран, Зимбабве, Бурунди
allasc 18 декабря 2018 | 10:42
mercer57: Казахстан воздержался :))))
parazitische 18 декабря 2018 | 10:37
35% стран поддержали петькину филькину грамотку. кто же это? опять нато и нЕдерланды даже(остапушка, лизни)???список поддержавших ни о чем не говорит местным либерасам? кто там кому чего лижет? перестаньте свои влажные фантазии сюда переносить! Все очевидно! Опять двойные стандарты. В странах торжества демократии давят бронетехникой протестующих, тысячами бросают в кутузку, а нам нельзя даже задерживать, тут же поднимается вой "международной общественности"....непонятно! По резолюции ООН нельзя создавать армию в Косово (признание Косово также незаконно с точки зрения ООН), однако она создается и спонсируется теми же странами торжества демократии(которые поддержали резолюцию из заголовка)! опять же непонятно....и теперь - морским кодексом руководствуются все, но провокация укров в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ РФ!!!!(не нойте песен, что это не так) поддерживается, и осуждаются действия российских погранцов....вы в своем уме, господа? или зеленые бумажки настолько застлали глаза, что через болт зари не видно?бугога
ai65_qi60 18 декабря 2018 | 10:40
Европа в очередной раз показала свою сплочённость в деле защиты демократии. Нам, России стоит наконец то задуматься, что наша диктаторская, тоталитарная система не приемлема в цивилизованном мире. Даже Северная Корея это поняла. Единственные кто нас поддержал так это Иран и Сирия. Даже Венесуэла и та не присоединилась к ним. Нам надо менять свою систему и начинать надо с того, что строить в России правовое государство.
blogterpili 18 декабря 2018 | 10:43
Похоже опять бензин подорожает и жкх...терпеть готовы граждане?а за что терпите?
berns55 18 декабря 2018 | 10:44
российская сторона выразила сожаление...
..-Как всегда! А что она еще могла выразить?!
Люди в Одессе сгорели - сожаление!
Донецк с Луганском градами утюжили - сожаление!
Этак скоро Россию в угол укропия с пиндосией загонят - опять сожалеть будет!
Надо было в 2015 году танки в Киеве тормозить, а не останавливать ДНР у Мариуполя!
victor620 18 декабря 2018 | 10:51
Еще одно подтверждение антироссийской направленности вещания Эха Москвы, новость о том что у Климкина и Порошенко нашли родственников в Крыму и России , и что по заявлению Порошенко с чиновниками имеющими родственников в России нужно разбираться и увольнять с постов - Эхо замалчивает, а вот то что прихлебатели Англосаксов объединились и проголосовали против России это мы первые.
rampa 18 декабря 2018 | 11:26
victor620: неужели новости о России для вас менее важны, чем новость о родственниках президента другой страны?