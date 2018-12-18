Новая Украинская церковь готова принять архиереев и священников Украинской православной церкви Московского патриархата
Об этом рассказал в эфире телеканала IСТV митрополит Киевский и Всея Украины, Епифаний. Как он сказал, «мы готовы забыть прошлое и строить единую православную церковь на Украине»
Митрополит заверил, что никаких захватов храмов Московского патриархата не будет.
Комментарии17
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ura_123 18 декабря 2018 | 10:11
Вот вам и фошисты.. в отличии от попов рпц,предающих ”анафеме” инакомыслящих но растящих в своих рядах кущёвский Пальчиковых и питерских Грозовских)))
kompricikos 18 декабря 2018 | 10:24
ura_123: любовь к ближнему, прощение, смирение-главные черты христианина
blackshard19 18 декабря 2018 | 10:36
kompricikos: "Все жители донбасса повинны во грехе, грехе референдума и его они должны искупить кровью" (с.) Филарет глава Порошенковского сектаната.
Прямая цитата, и правда укропская секта не христиане, они Порошенковцы.
kottigr1 18 декабря 2018 | 10:43
kompricikos: Новая Украинская церковь открыта для тех кто хочет быть с украинским народом...
blackshard19 18 декабря 2018 | 10:33
ura_123: Да вот только в УПЦ МП храмы Филаретской секты не захватывают и не захватывали.
А эти фошисты (тут вы их правильно назвали за исключением орфографии) уже устраивали захваты церквей и сейчас пропихивают закон о легализации захватов церквей.
Но либерастам на это плевать. для либерастов закон не писан.
registrator 18 декабря 2018 | 10:13
Секта чертей ждет в гости архиереев и священников для поклона дьяволу.
stopkran1969 18 декабря 2018 | 10:57
registrator: и на когда планируется этот приём в кремле? Фофан 1 сам будет присутствовать или гундяйка будет лбом стучаться
poluputing 18 декабря 2018 | 10:14
а лучше бы паству принять, а пастырям "чемодан, вокзал, Рассея" для продолжения службы в ФСБ. Но Украина демократичная страна.
parasuk_ 18 декабря 2018 | 10:20
poluputing: Потому что без архиереев московского патриархата пцу это просто секта, слепленная из двух других непризнанных сект.
poluputing 18 декабря 2018 | 10:25
parasuk_: прихожане и приходы Винницкой области вчера в полном составе перешли в украинскую православную церковь. А в фашизировашуюся секту превращаетесь вы. Неуклонно и незаметно для вас, любителей урок-недомерков
polikarpich 18 декабря 2018 | 10:28
parasuk_: А они что, типа самих Апостолов, что ли? И чем это "секта" отличается от "несекты"?
Тут всё относительно. Сектой сейчас является как раз РПЦ, которая теперь брызжет слюной, посылает всех, даже Вселенского патриарха, анафемами раскидывается.
kryimzdick 18 декабря 2018 | 10:22
Не ссыте, бородатые. Бог един.
sasass 18 декабря 2018 | 10:24
Сегодня не будет ,а завтра , когда России не будет- все будет..
alaniron 18 декабря 2018 | 10:36
Из 100, 98 согласились - что является 2 %, сильно выступил Порох. На собрании все с укр. флагами и никого с иконами. Шарий опросил народ,- сплошь профсоюзы и протестанты :)))
ruzke_reptiloid 18 декабря 2018 | 10:42
Хороши выход для продажных попов, какая им разница, откуда деньги будут капать.
rom8883 18 декабря 2018 | 10:54
ruzke_reptiloid: Им теперь врать не надо. С правдой легче жить.
o_smirnov 18 декабря 2018 | 10:42
Московская лживая церковь валится, как карточный домик.