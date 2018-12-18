Новая Украинская церковь готова принять архиереев и священников Украинской православной церкви Московского патриархата

Об этом рассказал в эфире телеканала IСТV митрополит Киевский и Всея Украины, Епифаний. Как он сказал, «мы готовы забыть прошлое и строить единую православную церковь на Украине»

Митрополит заверил, что никаких захватов храмов Московского патриархата не будет.