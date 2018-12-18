Управление делами президента России заключило контракт на разработку проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы

Об этом сообщается на портале госзакупок. Госзаказ размещен без конкурса, в рамках процедуры закупки у единственного поставщика.

По подсчетам Коммерсанта, реконструкция обойдется бюджету почти в два миллиарда рублей. Зал пленарных заседаний будет расширен, кроме того, реконструируют крышу Госдумы, а также перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин кулинарии.