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09:32, 18 декабря 2018

Управление делами президента России заключило контракт на разработку проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы

Об этом сообщается на портале госзакупок. Госзаказ размещен без конкурса, в  рамках процедуры закупки у единственного поставщика.
По подсчетам Коммерсанта, реконструкция обойдется бюджету почти в два миллиарда рублей. Зал пленарных заседаний будет расширен, кроме того, реконструируют крышу Госдумы, а также перестроят столовую, ресторан, два кафе и  магазин кулинарии.

Комментарии

21

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plank1957 18 декабря 2018 | 09:40

Ну и где же наша хваленая ФАС? Или она реагирует только тогда, когда в Кремле скажут "фас"?

cromwel 18 декабря 2018 | 09:41

Я думаю прежде всего надо кресло в зале заседаний менять. Задницы депутатов там не умещаются. И зеркала в холе пошире поставить

ella_o 18 декабря 2018 | 09:59

cromwel: зеркала надо из комнаты смеха взять

bignick 18 декабря 2018 | 10:29

cromwel: кресла надо заменить на унитазы. все равно кроме говна они ничего не выдают

gvs 18 декабря 2018 | 09:42

Снести на фиг! Причем вместе с содержимым! ))))

luger_max_otto 18 декабря 2018 | 09:57

Там нужна большая пристройка со стационаром. А то безобразие: психи почитай без присмотра.

bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 09:50

Надеюсь вопрос с питанием во время реконструкции точек госдумовского общепита решен? Если родные депутаты хоть один день останутся без "горячего" и свежей выпечки!!! Мы вам этого не простим!!!

nalix 18 декабря 2018 | 09:53

крышу реконструируют. ясно дело-бандюки. а народ то в нашей богоугодной стране есть?
бандюки и зомби. 90% или 95% ?

sim202_ 18 декабря 2018 | 09:56

nalix:
///крышу реконструируют///
Бакланы с Питера подтянулись?

sasass 18 декабря 2018 | 09:55

Зачем тратить деньги на этих прохвостов , в Бутырку их всех и без всякий реконструкций ...

alo0000 18 декабря 2018 | 09:59

12 миллиардов на дороги в третьей части страны(27 субъектов) и 2 миллиарда на ремонт столовой в Госдуме.

aleks50 Алексей Клубников 18 декабря 2018 | 10:00

А 22 миллиона российских нищих по этому поводу должны ощутить патриотическое умиление. Знает же Вова и его госдуровцы куда деньги девать.

forward 18 декабря 2018 | 10:04

А проекта нового Кремля нет? С другим персоналом?

ivar1964 18 декабря 2018 | 10:07

И опять прекрасная новость! Новость, которая не может не порадовать налогоплательщика. Особенно бюджетника.

ella_o 18 декабря 2018 | 10:08

Других проблем в стране нет!
На строительство заводов, фабрик, школ, детских садов, поликлиник, больниц, приличного жилья, дорог - ДЕНЕГ НЕТ! Больным детям и взрослым тоже ДЕНЕГ НЕТ!
А тут прям сразу лишние 2 млрд. нашлись, причем даже не на ремонт, а на разработку проекта реконструкции.

nehoroshiy 18 декабря 2018 | 10:13

Без "Jacuzzi " это не реконструкция.

ulagai 18 декабря 2018 | 10:15

Вы заметили,что основной упор идёт на пищеблок?Главное,кормить до отвала этих безмозглых,прожорливых лечинок.И чтоб с крыши не капало.

ruzke_reptiloid 18 декабря 2018 | 10:37

вместо кресел для голосования планируется установить удобные кровати для сна, а еще пристроить к двум кафе шлюшечную, чтобы всем хватало, кексы в кафетерии будут посыпать коксом

andreyka11 18 декабря 2018 | 10:53

крысы и воры нами правят!

shalunok 18 декабря 2018 | 10:54

\\реконструируют крышу Госдумы\\
Крыши у думцев поехали, это точно. А у многих и просто снесло.
А вот главную Крышу Госдумы не реконструировать надо, а заменить на новую (а то старая то совсем прохудилась).

rom8883 18 декабря 2018 | 10:57

Сколько же моих денег украдут?

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