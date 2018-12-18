Управление делами президента России заключило контракт на разработку проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы
Об этом сообщается на портале госзакупок. Госзаказ размещен без конкурса, в рамках процедуры закупки у единственного поставщика.
По подсчетам Коммерсанта, реконструкция обойдется бюджету почти в два миллиарда рублей. Зал пленарных заседаний будет расширен, кроме того, реконструируют крышу Госдумы, а также перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин кулинарии.
Комментарии21
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plank1957 18 декабря 2018 | 09:40
Ну и где же наша хваленая ФАС? Или она реагирует только тогда, когда в Кремле скажут "фас"?
cromwel 18 декабря 2018 | 09:41
Я думаю прежде всего надо кресло в зале заседаний менять. Задницы депутатов там не умещаются. И зеркала в холе пошире поставить
ella_o 18 декабря 2018 | 09:59
cromwel: зеркала надо из комнаты смеха взять
bignick 18 декабря 2018 | 10:29
cromwel: кресла надо заменить на унитазы. все равно кроме говна они ничего не выдают
gvs 18 декабря 2018 | 09:42
Снести на фиг! Причем вместе с содержимым! ))))
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 09:57
Там нужна большая пристройка со стационаром. А то безобразие: психи почитай без присмотра.
bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 09:50
Надеюсь вопрос с питанием во время реконструкции точек госдумовского общепита решен? Если родные депутаты хоть один день останутся без "горячего" и свежей выпечки!!! Мы вам этого не простим!!!
nalix 18 декабря 2018 | 09:53
крышу реконструируют. ясно дело-бандюки. а народ то в нашей богоугодной стране есть?
бандюки и зомби. 90% или 95% ?
sim202_ 18 декабря 2018 | 09:56
nalix:
///крышу реконструируют///
Бакланы с Питера подтянулись?
sasass 18 декабря 2018 | 09:55
Зачем тратить деньги на этих прохвостов , в Бутырку их всех и без всякий реконструкций ...
alo0000 18 декабря 2018 | 09:59
12 миллиардов на дороги в третьей части страны(27 субъектов) и 2 миллиарда на ремонт столовой в Госдуме.
aleks50 Алексей Клубников 18 декабря 2018 | 10:00
А 22 миллиона российских нищих по этому поводу должны ощутить патриотическое умиление. Знает же Вова и его госдуровцы куда деньги девать.
forward 18 декабря 2018 | 10:04
А проекта нового Кремля нет? С другим персоналом?
ivar1964 18 декабря 2018 | 10:07
И опять прекрасная новость! Новость, которая не может не порадовать налогоплательщика. Особенно бюджетника.
ella_o 18 декабря 2018 | 10:08
Других проблем в стране нет!
На строительство заводов, фабрик, школ, детских садов, поликлиник, больниц, приличного жилья, дорог - ДЕНЕГ НЕТ! Больным детям и взрослым тоже ДЕНЕГ НЕТ!
А тут прям сразу лишние 2 млрд. нашлись, причем даже не на ремонт, а на разработку проекта реконструкции.
nehoroshiy 18 декабря 2018 | 10:13
Без "Jacuzzi " это не реконструкция.
ulagai 18 декабря 2018 | 10:15
Вы заметили,что основной упор идёт на пищеблок?Главное,кормить до отвала этих безмозглых,прожорливых лечинок.И чтоб с крыши не капало.
ruzke_reptiloid 18 декабря 2018 | 10:37
вместо кресел для голосования планируется установить удобные кровати для сна, а еще пристроить к двум кафе шлюшечную, чтобы всем хватало, кексы в кафетерии будут посыпать коксом
andreyka11 18 декабря 2018 | 10:53
крысы и воры нами правят!
shalunok 18 декабря 2018 | 10:54
\\реконструируют крышу Госдумы\\
Крыши у думцев поехали, это точно. А у многих и просто снесло.
А вот главную Крышу Госдумы не реконструировать надо, а заменить на новую (а то старая то совсем прохудилась).
rom8883 18 декабря 2018 | 10:57
Сколько же моих денег украдут?