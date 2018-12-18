Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину
Они обвиняются в хулиганстве и побоях. Тверской суд оставил футболистов под арестом до 8 февраля будущего года.
Александр Кокорин, выступая на заседании, попросил прощение у избитого им чиновника и заявил, что готов загладить свою вину.
Павел Мамаев полностью признал вину и выплатил компенсацию потерпевшему, — сообщает ТАСС.
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