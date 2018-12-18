Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию

В резолюции выражается серьезная озабоченность по поводу милитаризации Крыма, Азовского моря и части Черного моря.

Отдельным пунктом в резолюции осуждается строительство и открытие моста между Россией и Крымом, который в документе называется «временно оккупированным», — сообщает «Интерфакс».