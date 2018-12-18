Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию
В резолюции выражается серьезная озабоченность по поводу милитаризации Крыма, Азовского моря и части Черного моря.
Отдельным пунктом в резолюции осуждается строительство и открытие моста между Россией и Крымом, который в документе называется «временно оккупированным», — сообщает «Интерфакс».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blindpew_33 18 декабря 2018 | 09:14
Что, и снова "серьёзно озабочены"?
Какая мощная и грозная эта организация, ООН.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 09:25
blindpew_33: ООН.
-
Нет поддержке идей нацизма от властей США\Украины
vroman 18 декабря 2018 | 09:39
pretendent_2012: Это Вы о резолюции Генассаблеи? Так уже поддержали территориальную целостность Украины. В этом Вы увидели продвижение идей нацизма?
poluputing 18 декабря 2018 | 09:49
pretendent_2012: blindpew_33: для вас, граждан фашизировавшейся страны, ООН, конечно не авторитет. Вот фюрерок с ноготок - это да.
ostapba 18 декабря 2018 | 09:18
Стерся язык у российских федералов??
Нализали только 19 субьектов на анализы..
Да...уж!!
in_cat_we_trust 18 декабря 2018 | 09:28
ostapba: и даже не даже???
XD
shalunok 18 декабря 2018 | 09:26
А наши на их резолюцию вето наклали.
И на всю Генассамблею положат большое вето.
Как на Лигу Наций почти век назад.
"Главный урок Истории в том, что История не делает уроков из своей истории"