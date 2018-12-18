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09:02, 18 декабря 2018

Новая ПЦ Украины готова принять в свой состав архиереев и священников Украинской ПЦ Московского патриархата

«Мы готовы строить единую православную церковь на  Украине»,  — заявил новоизбранный предстоятель, митрополит Киевский и Всея Украины, Епифаний в  эфире телеканала IСТV. Епифаний также заверил, что «никаких захватов» храмов Московского патриархата не будет.

Комментарии

18

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gvs 18 декабря 2018 | 09:09

На какой сайт резюме отправлять? )))))

noxepy_88 18 декабря 2018 | 09:28

Украина была и будет местом притяжения всякого говна со всего мира.

timbuktu 18 декабря 2018 | 09:30

noxepy_88: ой,куда же вы?!(смайлик подмигивания)

nelibermot27 18 декабря 2018 | 09:31

ПУПЕЦ (ТП)

Поместная украинская православная единая церковь (турецкого патриархата)

ostapba 18 декабря 2018 | 09:47

nelibermot27: турецкого??
Или ВСЕЛЕНСКОГО Патриарха?
.
Ты луччше собирай дань Шойгу сыну Кожухета на самолёт.
Чтоб доставил и тебе благодатный огонь из тундры.
Даже..

polikarpich 18 декабря 2018 | 09:51

ostapba: Огонь в РПЦ теперь будет добывать Верховный Жрец. Трением.

vezdehod1 18 декабря 2018 | 09:47

Хорошо быть атеистом и не нужно ни к кому примыкать, да и верующему, это тоже по хрену, где молиться.

ffonarshik 18 декабря 2018 | 09:12

Захватов не будэ.Клянусь томосом.
Сожгут их да и все.

ostapba 18 декабря 2018 | 09:32

ffonarshik: захвата??
Сожгут?? По русски??
..
А известно ли пастве попа Кирилла, за церкви и иные культовые сооружения в Украине?
Чья это собственность в Украине??
..оказывается что это собственность общины.. собственность самих верующих..

Только русские граждане назло Кириллу себе ухи морозят.
И пешком ходят по рельсам с трамваайным билетом даже.

parasuk_ 18 декабря 2018 | 09:47

ostapba: тогда должен быть какой-то список общины, объявляться собрания и т.д. А пока окраинцы похожи на бандерлогов из маугли, которые жили на развалинах города и старательно подражали людям. Наверное, у них тоже свое пцу было :)

parasuk_ 18 декабря 2018 | 09:14

После того, как винницкий семион подался в пцу, у него со службы демонстративно ушла половина прихожан. Первый плевок в морду пцу :)

(комментарий скрыт)

parasuk_ 18 декабря 2018 | 09:26

andrii1979: нагнали бюджетников и укронациских бабуинов из с14

(комментарий скрыт)

vladimir1_57 18 декабря 2018 | 09:27

Информация размещена на сайте СБУ?

alaniron 18 декабря 2018 | 09:38

Епифан с лицом шахида, в 39 летнем!!!! возрасте стал патриархом... и намеками на личные отношения с Филаретом. Как пел Высоцкий
И, где-то в дебрях ресторана, гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский (Поррошенко) человек.
Фотки с Джонам Маккейнем (Ланкастером) в тему.

ppvngavr 18 декабря 2018 | 09:39

Слава Украине и новой единой Православной Церкви. К сожалению, РПЦ пошла на очередной церковный разрыв с Константинополем и всем православным миром. Об этом читайте в статье:
"Второй церковный разрыв": https://www.proza.ru/2018/10/16/531

ostapba 18 декабря 2018 | 09:52

ppvngavr: отказалась Дуся?? раскольничьи попы попа Кирилла не вышли к своим миряням на службу?
Почуяли нутром что могут и на гилляку русско-московского попа подвесить..
За русский мир в Лугандонии.
Да и за Крым покропят водой раскольного безтомосного попа не святооой
Амииинь!
Даже..

condor00 18 декабря 2018 | 09:40

Приглашение? - Очень и очень правильный шаг!

arc1000i 18 декабря 2018 | 09:50

В ПУПЕЦ одновременно имеются и патриарх, и митрополит всей Украины. Круто!

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