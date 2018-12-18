Новая ПЦ Украины готова принять в свой состав архиереев и священников Украинской ПЦ Московского патриархата
«Мы готовы строить единую православную церковь на Украине», — заявил новоизбранный предстоятель, митрополит Киевский и Всея Украины, Епифаний в эфире телеканала IСТV. Епифаний также заверил, что «никаких захватов» храмов Московского патриархата не будет.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gvs 18 декабря 2018 | 09:09
На какой сайт резюме отправлять? )))))
noxepy_88 18 декабря 2018 | 09:28
Украина была и будет местом притяжения всякого говна со всего мира.
timbuktu 18 декабря 2018 | 09:30
noxepy_88: ой,куда же вы?!(смайлик подмигивания)
nelibermot27 18 декабря 2018 | 09:31
ПУПЕЦ (ТП)
Поместная украинская православная единая церковь (турецкого патриархата)
ostapba 18 декабря 2018 | 09:47
nelibermot27: турецкого??
Или ВСЕЛЕНСКОГО Патриарха?
.
Ты луччше собирай дань Шойгу сыну Кожухета на самолёт.
Чтоб доставил и тебе благодатный огонь из тундры.
Даже..
polikarpich 18 декабря 2018 | 09:51
ostapba: Огонь в РПЦ теперь будет добывать Верховный Жрец. Трением.
vezdehod1 18 декабря 2018 | 09:47
Хорошо быть атеистом и не нужно ни к кому примыкать, да и верующему, это тоже по хрену, где молиться.
ffonarshik 18 декабря 2018 | 09:12
Захватов не будэ.Клянусь томосом.
Сожгут их да и все.
ostapba 18 декабря 2018 | 09:32
ffonarshik: захвата??
Сожгут?? По русски??
..
А известно ли пастве попа Кирилла, за церкви и иные культовые сооружения в Украине?
Чья это собственность в Украине??
..оказывается что это собственность общины.. собственность самих верующих..
Только русские граждане назло Кириллу себе ухи морозят.
И пешком ходят по рельсам с трамваайным билетом даже.
parasuk_ 18 декабря 2018 | 09:47
ostapba: тогда должен быть какой-то список общины, объявляться собрания и т.д. А пока окраинцы похожи на бандерлогов из маугли, которые жили на развалинах города и старательно подражали людям. Наверное, у них тоже свое пцу было :)
parasuk_ 18 декабря 2018 | 09:14
После того, как винницкий семион подался в пцу, у него со службы демонстративно ушла половина прихожан. Первый плевок в морду пцу :)
parasuk_ 18 декабря 2018 | 09:26
andrii1979: нагнали бюджетников и укронациских бабуинов из с14
vladimir1_57 18 декабря 2018 | 09:27
Информация размещена на сайте СБУ?
alaniron 18 декабря 2018 | 09:38
Епифан с лицом шахида, в 39 летнем!!!! возрасте стал патриархом... и намеками на личные отношения с Филаретом. Как пел Высоцкий
И, где-то в дебрях ресторана, гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский (Поррошенко) человек.
Фотки с Джонам Маккейнем (Ланкастером) в тему.
ppvngavr 18 декабря 2018 | 09:39
Слава Украине и новой единой Православной Церкви. К сожалению, РПЦ пошла на очередной церковный разрыв с Константинополем и всем православным миром. Об этом читайте в статье:
"Второй церковный разрыв": https://www.proza.ru/2018/10/16/531
ostapba 18 декабря 2018 | 09:52
ppvngavr: отказалась Дуся?? раскольничьи попы попа Кирилла не вышли к своим миряням на службу?
Почуяли нутром что могут и на гилляку русско-московского попа подвесить..
За русский мир в Лугандонии.
Да и за Крым покропят водой раскольного безтомосного попа не святооой
Амииинь!
Даже..
condor00 18 декабря 2018 | 09:40
Приглашение? - Очень и очень правильный шаг!
arc1000i 18 декабря 2018 | 09:50
В ПУПЕЦ одновременно имеются и патриарх, и митрополит всей Украины. Круто!