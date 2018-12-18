Новая ПЦ Украины готова принять в свой состав архиереев и священников Украинской ПЦ Московского патриархата

«Мы готовы строить единую православную церковь на Украине», — заявил новоизбранный предстоятель, митрополит Киевский и Всея Украины, Епифаний в эфире телеканала IСТV. Епифаний также заверил, что «никаких захватов» храмов Московского патриархата не будет.