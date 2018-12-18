Путин разберется с включением «Свидетелей Иеговы» (*) в список экстремистских организаций
Российский лидер впервые за полтора года с момента запрета религиозного объединения публично высказался на эту тему.
«Полной чушью» назвал Владимир Путин причисление «Свидетелей Иеговы»(*) к экстремистским организациям. Президент отметил, что они тоже христиане, и он не понимает, за что их можно преследовать. Путин пообещал внимательно разобраться с этой ситуацией. Об этом он сказал на закрытой части заседания Совета по правам человека 11 декабря, стенограмму которого накануне опубликовали на сайте Кремля. По словам Путина, представителей религиозных сообществ не следует сразу причислять к деструктивным или террористическим организациям, и власти «могут и даже должны в какой-то момент быть гораздо боле либеральными» в их отношении. В то же время он призвал учитывать, что 90% граждан страны все же считают себя православными христианами.
Напомню, что Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремисткой организацией в прошлом году. За это время более 50 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Всего численность свидетелей Иеговы в России, по данным на 2016 год, превышала 170 тысяч человек.
Представители запрещенной организации ранее рассказывали, что они неоднократно обращались к руководству страны, однако в Кремле ни разу не отреагировали на их обращения.
(*) — организация запрещена на территории РФ
Комментарии34
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platonnekafrin 18 декабря 2018 | 09:11
- Какая гадость эта заливная чушь!
- Сам испёк, сам и ешь!
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 09:14
Ну то есть Путин на свой лад признал, что нагородил несусветной херни- но как более- менее достойно вылезти из этой задницы- он без понятия...
post_v 18 декабря 2018 | 09:22
luger_max_otto:
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абсолютно независимый Верховный суд РФ своим решением от 20 апреля 2017 года признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и всех его региональных отделений и запретил их работу.
следовательно, учившийся на юрфаке Путин назвал "полной чушью" решение Верховного суда РФ...
интересно, как Путин будет "разбираться" и опротестовывать это прошлогоднее решение Верховного суда РФ?
можно ли после этого заявления президента России считать "полной чушью" любые другие решения Верховного суда РФ и решения любых других российских судов?
или "полной чушью" теперь можно обоснованно называть высказывания президента России?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 09:24
post_v: Путин будет
-
Разберётся и поймёт, что свидетели - экстремисты.
polikarpich 18 декабря 2018 | 09:26
pretendent_2012: А они экстремисты?
kasperyan 18 декабря 2018 | 09:32
polikarpich: Как все христианство. Библия вообще книга довольно экстремистская...
inmanusnostras2 18 декабря 2018 | 09:13
Володя, это ж секта, какие они христиане к чертовой бабушке?
vata_putya 18 декабря 2018 | 09:44
inmanusnostras2: литературу почитайте (неправославную)- это течение протестантов.
Также значение слова "секта"
rhythm 18 декабря 2018 | 09:14
Не уютно дедушке в одном клубе с Адиком Шикельгрубером... )
zztop1960 18 декабря 2018 | 09:15
Если в РФ , христиан " Сведетелей Иеговы" признают экстремистами , то почему бы не признать православных ( ортодоксов) экстремистами в других странах ? Чем православные ( ортодоксы) лучше других христианских конфессий ?
noxepy_88 18 декабря 2018 | 09:32
zztop1960: Котик, стыдно быть таким невежей. "Свидетели" никогда не были "христианской конфессией".
polikarpich 18 декабря 2018 | 09:45
noxepy_88: Для кого не были? Вот это ключевой вопрос. Кем они ещё могут быть, если считают своим Учителем именно Христа? Кришнаитами, что ли?
rampa 18 декабря 2018 | 09:46
noxepy_88: теперь библия и сам Христос, которому они молятся, уже не христиане? Значит и православные тоже?
vata_putya 18 декабря 2018 | 09:48
noxepy_88: стыдно быть неумным думая, что где есть крест, то те христиане
nehoroshiy 18 декабря 2018 | 09:18
Кто-то должен быть подвержен преследованию, а иначе народ подумает, что власть слабая.
zztop1960 18 декабря 2018 | 09:34
nehoroshiy: Для протестантов , например, православные это язычники , идолопоклонники . которые поклоняются идолам-истуканам в виде икон и поклоняются разным мертвецам ( святым). Как можно просить мертвеца ( святого) об излечении и т.д. ? Он ( мертвец) , что , Господь Бог ?
doxerom 18 декабря 2018 | 09:18
Неделю по всем каналам вливайте в уши - "кривославные христиане" и от православных не останется и следа. Где он нашел 90 %, вроде я тоже живу среди русских, никто лоб не крестит, разве что после пьянки вспоминают бога, вроде, "слава богу паленкой не отравился" и дают зарок больше не пить... до следующей пятницы.
vlabumur 18 декабря 2018 | 09:40
doxerom: "слава богу паленкой не отравился"
+++++++++++++++++++++++++++
Но вот видите вспоминают и детей крестят,и умерших отпевают,а поминки устраивают,а вот у мусульман поминок нет и у иеговистов тоже нет.
А реальных христиан 3-5%,так их столько всегда было вот Путин И В ХРАМ ХОДИТ И СВЕЧКУ ставит и монастыри посещает и лоб крестит а вы считаете его христианином?
shalunok 18 декабря 2018 | 09:20
Шлангом прикидывается, типа царь-батюшка был в командировке на Марсе, и злые тупые бояре дров наломали, а теперь Он вернулся и вот вам "здрасьте".
Только злых-тупых он не накажет и даже не отстранит - он на них держится. Сам отбирал.
polikarpich 18 декабря 2018 | 09:22
shalunok: Ну, хоть так. Лучше поздно, чем никогда.
timbuktu 18 декабря 2018 | 09:24
как разберётся? пригласит на татами?(смайлик крайнего испуга)
vladimirgornitsky 18 декабря 2018 | 09:26
Стало быть, когда по каким-то неведомым причинам становится выгодно поиграть в "доброго полицейского", нацлидер вполне может позволить себе пообещать "разобраться", а не ссылаться на невозможность вмешательства в работу суда, как он это делает, когда его просят выступить против судейского беззакония по отношению к российским гражданам. Причем сделать это не втихаря, а заявить открыто, на публику. И может даже позволить себе отозваться о Верховном суде вполне пренебрежительно. Разумеется, у него есть для этого основания, не может же пахан уважать своих шестерок. Но так явно опустить судей...
Интересно, как будет "разборка" проходить. "Доктора" отправит в ВС для зачистки? Представляю, как в ВС врываются бойцы в масках и укладывают судей на пол лицом вниз, пиная их ногами... Или ограничатся финансовой ревизией?
Но с чего вдруг забота об иеговистах? Меркель попросила, или они занесли в АП?
vilingrad 18 декабря 2018 | 09:28
Не прошло и полтора года, как Чингачгук заметил, что у сарая нет четвертой стены, и можно сбежать:)
bmrt 18 декабря 2018 | 09:31
А то (якобы) ОНО лично не одобряло данный документ.
..тьфу, позорище...
vitaminoz 18 декабря 2018 | 09:34
Шо это было?
redka17 18 декабря 2018 | 09:34
Долго думал. Сначала разграбили, а теперь разберется.
vumba 18 декабря 2018 | 09:35
ну, предположим посыл гнобить иеговистов шел из РПЦ, а вот кто в Администрации " правовое русло" направил, вопрос. Хотя, чушь конечно, 1.5 года не знать не ведать. Может Меркель подсказала?
canary 18 декабря 2018 | 09:35
ни разу не отреагировали на их обращения.
и правильно. если и не экстремисты, то крайне опасные мозгоё... и не с чем там Путину разбираться, если только много свободного времени и нет других дел.
rampa 18 декабря 2018 | 09:49
canary: в чем заключается их опасность для тебя?
encopresis 18 декабря 2018 | 09:36
Видимо дал команду "Возглавить!"
wlad5210 18 декабря 2018 | 09:37
"Свиде
rampa 18 декабря 2018 | 09:39
может Путину лучше озаботиться тем, чем положено заниматься президенту и сделать страну правовым государством с независимым судом и другими няшками демократического государства, чем самому лично отслеживать каждого "свидетеля" и подводить каждой бабушке газ?
vata_putya 18 декабря 2018 | 09:41
проснулся вовочка. Организацию разогнали, гебье активистов "пасет", недвижимость отобрали.
судьи нашли "экстремистов".
гундяй и Ко расправляются с адекватными религиями.
chubuk 18 декабря 2018 | 09:46
"Что ж ты фраер сдал назад..."