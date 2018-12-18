Путин разберется с включением «Свидетелей Иеговы» (*) в список экстремистских организаций

Российский лидер впервые за полтора года с момента запрета религиозного объединения публично высказался на эту тему.

«Полной чушью» назвал Владимир Путин причисление «Свидетелей Иеговы»(*) к экстремистским организациям. Президент отметил, что они тоже христиане, и он не понимает, за что их можно преследовать. Путин пообещал внимательно разобраться с этой ситуацией. Об этом он сказал на закрытой части заседания Совета по правам человека 11 декабря, стенограмму которого накануне опубликовали на сайте Кремля. По словам Путина, представителей религиозных сообществ не следует сразу причислять к деструктивным или террористическим организациям, и власти «могут и даже должны в какой-то момент быть гораздо боле либеральными» в их отношении. В то же время он призвал учитывать, что 90% граждан страны все же считают себя православными христианами.

Напомню, что Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремисткой организацией в прошлом году. За это время более 50 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Всего численность свидетелей Иеговы в России, по данным на 2016 год, превышала 170 тысяч человек.

Представители запрещенной организации ранее рассказывали, что они неоднократно обращались к руководству страны, однако в Кремле ни разу не отреагировали на их обращения.

(*) — организация запрещена на территории РФ