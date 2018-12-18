Минздрав: Сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень

Сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень, — это стоит учитывать при выборе алкоголя для новогодней ночи, — заявили РИА в Минздраве.

Впрочем, специалисты и вовсе не рекомендуют употреблять алкогольные напитки в это время суток.