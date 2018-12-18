Минздрав: Сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень
Сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень, — это стоит учитывать при выборе алкоголя для новогодней ночи, — заявили РИА в Минздраве.
Впрочем, специалисты и вовсе не рекомендуют употреблять алкогольные напитки в это время суток.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cimirse37 18 декабря 2018 | 08:52
Минздрав забыл предупредить, что жить вообще вредно.
lenin3 18 декабря 2018 | 08:55
Ага,а минздравовские,типа,будет пить в новогоднюю ночь морковный фреш вприкуску с репой...
ostapba 18 декабря 2018 | 08:56
Нагрузку на печень сладкие и крепкие??
...
А вот на душу уменьшение нагрузки идет от кислых и слабых напитков.
От пива и боярышника со стекломоем.
P.S.почему на душу??
Ха... Как справишь малую нужду то НА ДУШЕ сразу становится легче..
Так как душа настоящего мужчины находится под мочевым пузырем..
даже..
bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 08:58
А кисломолочные на желудок и кишечник. Вообще потреблять что нибудь за праздничным столом - грех.. Нужно 31.12. в 24-00 послушать одно божество, помолится другому божеству и ложиться спать.
ivar1964 18 декабря 2018 | 09:00
О! Быстрая реакция на сообщение о том, что в России из-за нехватки акцизных марок возникает дефицит импортных напитков.
alo0000 18 декабря 2018 | 09:02
ПроРывное заявление российских медиков! Причём доступно самым бедным слоям населения, не то что - хорошее медобслуживание.
bozhezaryahrani 18 декабря 2018 | 09:03
Минздрав в ад!
platonnekafrin 18 декабря 2018 | 09:06
Со здоровой печенью новогодняя речь президента не отражается в зеркале вместе с президентом.
polikarpich 18 декабря 2018 | 09:17
platonnekafrin: Это моя личная печень! И один раз в год я имею право её понагружать. И даже ночью. :-)
ivar1964 18 декабря 2018 | 09:27
polikarpich: Сегодня личная, а завтра ... Кто знает? Родине может понадобиться печень каждого гражданина! Береги ее! Не Родину - печень!
platonnekafrin 18 декабря 2018 | 09:28
polikarpich: Минздрав, похоже, так не считает. Боюсь, что его и Верховный суд поддержит - печень гражданина принадлежит государству, хотя и с правом приватизации после церроза.