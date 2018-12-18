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08:47, 18 декабря 2018

Минздрав: Сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень

Сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень, — это стоит учитывать при выборе алкоголя для новогодней ночи, — заявили РИА в Минздраве.
Впрочем, специалисты и вовсе не рекомендуют употреблять алкогольные напитки в это время суток.

Комментарии

11

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cimirse37 18 декабря 2018 | 08:52

Минздрав забыл предупредить, что жить вообще вредно.

lenin3 18 декабря 2018 | 08:55

Ага,а минздравовские,типа,будет пить в новогоднюю ночь морковный фреш вприкуску с репой...

ostapba 18 декабря 2018 | 08:56

Нагрузку на печень сладкие и крепкие??
...
А вот на душу уменьшение нагрузки идет от кислых и слабых напитков.
От пива и боярышника со стекломоем.
P.S.почему на душу??
Ха... Как справишь малую нужду то НА ДУШЕ сразу становится легче..
Так как душа настоящего мужчины находится под мочевым пузырем..
даже..

bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 08:58

А кисломолочные на желудок и кишечник. Вообще потреблять что нибудь за праздничным столом - грех.. Нужно 31.12. в 24-00 послушать одно божество, помолится другому божеству и ложиться спать.

ivar1964 18 декабря 2018 | 09:00

О! Быстрая реакция на сообщение о том, что в России из-за нехватки акцизных марок возникает дефицит импортных напитков.

alo0000 18 декабря 2018 | 09:02

ПроРывное заявление российских медиков! Причём доступно самым бедным слоям населения, не то что - хорошее медобслуживание.

bozhezaryahrani 18 декабря 2018 | 09:03

Минздрав в ад!

platonnekafrin 18 декабря 2018 | 09:06

Со здоровой печенью новогодняя речь президента не отражается в зеркале вместе с президентом.

polikarpich 18 декабря 2018 | 09:17

platonnekafrin: Это моя личная печень! И один раз в год я имею право её понагружать. И даже ночью. :-)

ivar1964 18 декабря 2018 | 09:27

polikarpich: Сегодня личная, а завтра ... Кто знает? Родине может понадобиться печень каждого гражданина! Береги ее! Не Родину - печень!

platonnekafrin 18 декабря 2018 | 09:28

polikarpich: Минздрав, похоже, так не считает. Боюсь, что его и Верховный суд поддержит - печень гражданина принадлежит государству, хотя и с правом приватизации после церроза.

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