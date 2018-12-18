Суд в американском штате Миссури приговорил местного жителя Дэвида Берри к году тюрьмы за браконьерство
Кроме этого, Берри обязан не реже раза в месяц смотреть мультфильм про олененка «Бэмби».
Суд установил, что за три года браконьер убил несколько сотен оленей. Как правило, он забирал только головы, а туши оставлял в лесу.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 09:01
И отправить его на курсы мясников, что бы туши тоже умел разделывать
ffonarshik 18 декабря 2018 | 09:10
Эхо стало рупором антиамериканской пропаганды?