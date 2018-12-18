Двадцать семь субъектов получат 12 миллиардов рублей на строительство автомобильных дорог
Такое распоряжение подписал премьер Медведев. Больше всего денег получит Камчатский край. Нижегородская и Самарская области.
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Такое распоряжение подписал премьер Медведев. Больше всего денег получит Камчатский край. Нижегородская и Самарская области.
Комментарии11
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cimirse37 18 декабря 2018 | 08:58
Это копейки для дорог. 12 триллионов-это еще что то. А эти несчастны 12 миллиардов просто разворуют, никто и не заметит.
shmuel63 18 декабря 2018 | 09:08
cimirse37: Это не для дорог, а для субъектов. Одним Ротенбергам сколько надо. Недаром в заголовке сказано просто "субъектов", а не "субъектов федерации"
vikwlad 18 декабря 2018 | 09:11
cimirse37:
Если даже не разворуют, то этих денег хватит каждому региону на 1 км ямочного ремонта. Так что, скорее всего, разворуют.
shebidat 18 декабря 2018 | 09:27
cimirse37: То же будет и с 12 триллионами.
sim202_ 18 декабря 2018 | 08:58
Китай ЗА НЕДЕЛЮ стоит дорог столько, сколько Россия за год.
zibex 18 декабря 2018 | 08:59
Интересное сообщение: говорится не о том сколько дорог построят, а о том сколько бабла получат под распил
yralez 18 декабря 2018 | 09:01
В уголовном праве воры так и называются.....субьектами..
bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 09:06
Это по 440 млн. на субъекта? Ерунда, только на шпильки и чулки хватит...
ft18 18 декабря 2018 | 09:07
2/3 будет украдено и распилено!
Тем более, что размазаны будут эти деньги тонким слоем...
fialpro 18 декабря 2018 | 09:18
А 6 млрд один субьект на реагенты потратил.
А еще кучу денег тратяь все субьекты на перевозку воздуха. Снег с места на место возят. В сибири снег с газонов вывозят
doxerom 18 декабря 2018 | 09:30
По 400 килобаксов на регион. Да... или в правительстве полные придурки сидят, в смысле абсолютные патриоты или пилеж нынче начинается прямо сразу, не отходя от кассы. Страна без дорог это не страна, это география