В Мурманской области двое военнослужащих украли с  авианосца «Адмирал Кузнецов» почти  400 радиодеталей

Было украдено деталей общей стоимостью около полутора миллионов рублей, — об этом пишет Мурманский вестник. Военный суд приговорил старшину Арслана Айхмасова и матроса Филиппа Филина к трем с половиной годам лишения свободы. Их также обязали выплатить Министерству обороны по 630 тысяч рублей в качестве возмещения материального вреда.