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08:45, 18 декабря 2018

В Мурманской области двое военнослужащих украли с  авианосца «Адмирал Кузнецов» почти  400 радиодеталей

Было украдено деталей общей стоимостью около полутора миллионов рублей, — об этом пишет Мурманский вестник. Военный суд приговорил старшину Арслана Айхмасова и  матроса Филиппа Филина к трем с половиной годам лишения свободы. Их также обязали выплатить Министерству обороны по 630 тысяч рублей в качестве возмещения материального вреда.

Комментарии

25

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kir_pich_101 18 декабря 2018 | 08:49

Так на этой кондейке что вообще работоспособно?
Камбуз?
Гальюн?
И тот наверное течет...

wild_division 18 декабря 2018 | 09:03

Самое главное дровянная печь и дымоходы целы? Тогда не страшно.

vikwlad 18 декабря 2018 | 09:15

На полтора миллиона украли, а возместят материальный вред только на 630 тысяч. Что же за дерьмо они там украли?

vilingrad 18 декабря 2018 | 09:31

kir_pich_101: Россия великая наша держава
Своровано все но еще велика-ааааа...

gvs 18 декабря 2018 | 08:49

Зачем на "Кузе" радиодетали? У него боевой кран есть! ))))

lapuh 18 декабря 2018 | 08:52

Ого! Радио!

vilingrad 18 декабря 2018 | 09:33

lapuh: Это то самое радио, что Попов придумал в 1906м году- ровно через год после Цусимы, где вражеские дредноуты общались между собой именно этим способом:)

igorkot____1 18 декабря 2018 | 09:36

vilingrad: Во время Цусимского сражения дредноутов ещё не было.

isnovvanaarene 18 декабря 2018 | 08:55

Скрепы спи...ли.

zibex 18 декабря 2018 | 08:56

Наверняка спилили оборудование 70-х годов - там много золота и серебра

ivar1964 18 декабря 2018 | 08:58

А я бы их наградил. "Кузнецов" не сможет выйти в море, следовательно, эти ребята спасали Россию от очередного позора. Они "абсолютные патриоты"!

(комментарий скрыт)

cimirse37 18 декабря 2018 | 09:00

украли и продали на черном рынке. Наши, российские матросы-нахимовцы.

bozhezaryahrani 18 декабря 2018 | 09:00

Сердюков завидует, с Васильевой. Пацаны на пустом месте гешефт сделали.

platonnekafrin 18 декабря 2018 | 09:02

Как же он пойдет в поход без пакли?!

cromwel 18 декабря 2018 | 09:04

кто-то миллиардами ворует, им за это ничего. А сейчас жалких матросов по полной программе посадят

veganfckelby 18 декабря 2018 | 09:15

cromwel: бедненькие в 45 уходят на пенсию и до конца жизни пенсию получают поболе нежели зарплаты у людей...

vova6_let 18 декабря 2018 | 09:08

1300 тыс.р/400 шт=3200р-стоимость 1 радиодетали. Для военки используют драгметаллы, драг.камни, Не понимаю, на что надеялись-что не заметят пропажу 400 шт р/деталей ? Да сейчас каждая наперечет !

polikarpich 18 декабря 2018 | 09:30

vova6_let: ЗИП. Микросхемы, даже 400 штук, разве много места занимают? И кто их там всё время пересчитывать будет?

sergoder172 18 декабря 2018 | 09:10

Ну, надо ж! Рассказ А. П. Чехова "Злоумышленник" - в реальной жизни.
//- А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!
Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.
- Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!
- Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!
- Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем... //

naina_stavrulevna 18 декабря 2018 | 09:14

В музей наверно собрались продать.

bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 09:15

Правильно рассудили - этот металлолом всё равно из дока уже не выйдет, но что то не свезло. Ну хорошо хоть не в шпионаже с диверсией обвинили. А то там срока совсем не радостные.

travmatolog 18 декабря 2018 | 09:19

Если бы эти матросики не украли радиодетали, то их украли бы морпехи НАТО!

fatfire 18 декабря 2018 | 09:22

Их случайно звали не Обама и Трамп?

evgeny_biolog 18 декабря 2018 | 09:28

"украдено деталей общей стоимостью около полутора миллионов рублей"

И это далеко не предел ...

(комментарий скрыт)

vata_putya 18 декабря 2018 | 09:50

вояки все как один стали вороватыми прапорами из анекдотов

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