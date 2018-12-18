Московские библиотеки раздадут более 160 тысяч списанных книг

Они появятся на сайте «Книги. Библиогород.ру.» сегодня, 18 декабря, — написал мэр Собянин в Твиттере.

Ежегодно московские библиотеки делают ревизию книжных фондов, чтобы освободить место для новых поступлений – списанные книги раздают всем желающим