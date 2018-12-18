Московские библиотеки раздадут более 160 тысяч списанных книг
Они появятся на сайте «Книги. Библиогород.ру.» сегодня, 18 декабря, — написал мэр Собянин в Твиттере.
Ежегодно московские библиотеки делают ревизию книжных фондов, чтобы освободить место для новых поступлений – списанные книги раздают всем желающим
Комментарии3
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cimirse37 18 декабря 2018 | 08:42
Плохо, что сегодня нет планов по сдаче макулатуры. Вот и приходится изворачиваться.
vezdehod1 18 декабря 2018 | 08:48
"Огласите весь список пожалуйста"...Авторов этих произведений ва Студию.
j_partizan 18 декабря 2018 | 08:43
Из Ленинской библиотеки тоже будут раздавать? Когда очередь занимать?