МВД предлагает изменить правила техосмотра автомобилей
Согласно проекту, операторов техосмотра обяжут сверять номера кузовов, кабины, шасси и рамы транспортного средства с данными, которые содержатся в документах. Если номера не совпадут, владельцу машины откажут в техосмотре. Соответствующая запись будет внесена в единую информационную систему.
Комментарии4
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ansata 18 декабря 2018 | 08:47
cimirse37: Новое- всегда хорошо забытое старое.
pmasel 18 декабря 2018 | 08:52
Никогда такого не было и вот опять...(с)
aleks50 Алексей Клубников 18 декабря 2018 | 08:50
Просто бабла не хватает. И как тут не раскулачить простых автомобилистов. Это же не с подельниками Вовы виолончельного связываться.
alo0000 18 декабря 2018 | 09:07
И начать надо с праворульного Приморья.