МВД предлагает изменить правила техосмотра автомобилей

Согласно проекту, операторов техосмотра обяжут сверять номера кузовов, кабины, шасси и рамы транспортного средства с данными, которые содержатся в документах. Если номера не совпадут, владельцу машины откажут в техосмотре. Соответствующая запись будет внесена в единую информационную систему.