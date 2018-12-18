Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Они обвиняются в хулиганстве и побоях. Тверской суд оставил футболистов под арестом до 8 февраля будущего года. Ранее сообщалось, что Мамаев полностью признал вину и выплатил компенсацию потерпевшему. Кокорин признал вину частично, — сообщает ТАСС.