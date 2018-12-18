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08:31, 18 декабря 2018

Фильм Хабенского «Собибор» не включили в шорт-лист премии Оскар в категории «лучший фильм на иностранном языке»

Об сообщается на сайте американской киноакадемии. Из  87 претендентов в шорт-лист вошли девять. Список номинантов киноакадемия обнародует 22 января. Церемония вручения «Оскаров состоится 24 февраля.

Комментарии

7

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traxau_okurka 18 декабря 2018 | 08:39

И правильно. Несмотря на то, что Хабенский великолепный актер, как режиссер он себя проявил не очень. Примитивный и притянутый за уши сценарий, рояли в кустах, пропагандисткая ватная составляющая.

vezdehod1 18 декабря 2018 | 08:44

Пролёт Мединского, как фанера над "Оскаром"

cimirse37 18 декабря 2018 | 08:45

traxau_okurka: И евреи и холокост, надо признаться, уже всем порядком надоели.

timbuktu 18 декабря 2018 | 08:57

cimirse37: путин интернационалист: он пожалуется на вас своему повару иу вас могут лишить премиальных

nehoroshiy 18 декабря 2018 | 09:07

traxau_okurka: Да, но когда талантливые начинают снимаются в заурядной рекламе, жалко смотреть на них. Допускаю -в красивой рекламе, близкой к их талантам или что-то оригинальное.

cromwel 18 декабря 2018 | 09:02

И абсолютно правильно сделали. Потому что фильм на самом деле совсем слабенький. И напоминает агитку холокоста

perestarok 18 декабря 2018 | 09:09

" Фильм Хабенского «Собибор» не включили в шорт-лист премии Оскар в категории «лучший фильм на иностранном языке»"

Не вы тренде. Сейчас на западе идёт ползучая реабилитация гитлеровского фашизма. Недалёк тот день, когда на Россию наложат санкции за доведения Гитлера до самоубийства.

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