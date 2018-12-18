Фильм Хабенского «Собибор» не включили в шорт-лист премии Оскар в категории «лучший фильм на иностранном языке»
Об сообщается на сайте американской киноакадемии. Из 87 претендентов в шорт-лист вошли девять. Список номинантов киноакадемия обнародует 22 января. Церемония вручения «Оскаров состоится 24 февраля.
Комментарии7
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traxau_okurka 18 декабря 2018 | 08:39
И правильно. Несмотря на то, что Хабенский великолепный актер, как режиссер он себя проявил не очень. Примитивный и притянутый за уши сценарий, рояли в кустах, пропагандисткая ватная составляющая.
vezdehod1 18 декабря 2018 | 08:44
Пролёт Мединского, как фанера над "Оскаром"
cimirse37 18 декабря 2018 | 08:45
traxau_okurka: И евреи и холокост, надо признаться, уже всем порядком надоели.
timbuktu 18 декабря 2018 | 08:57
cimirse37: путин интернационалист: он пожалуется на вас своему повару иу вас могут лишить премиальных
nehoroshiy 18 декабря 2018 | 09:07
traxau_okurka: Да, но когда талантливые начинают снимаются в заурядной рекламе, жалко смотреть на них. Допускаю -в красивой рекламе, близкой к их талантам или что-то оригинальное.
cromwel 18 декабря 2018 | 09:02
И абсолютно правильно сделали. Потому что фильм на самом деле совсем слабенький. И напоминает агитку холокоста
perestarok 18 декабря 2018 | 09:09
" Фильм Хабенского «Собибор» не включили в шорт-лист премии Оскар в категории «лучший фильм на иностранном языке»"
Не вы тренде. Сейчас на западе идёт ползучая реабилитация гитлеровского фашизма. Недалёк тот день, когда на Россию наложат санкции за доведения Гитлера до самоубийства.