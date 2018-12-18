Путин назвал «полной чушью» включение «Свидетелей Иеговы» (*) в список экстремистских организаций
Об этом было заявлено на заседании Совета по правам человека 11 декабря. Вчера сайт Кремля опубликовал стенограмму закрытой части.
Пол словам Путина, представителей религиозных сообществ «не следует сразу причислять к деструктивным или террористическим организациям», хотя «нужно учитывать российскую специфику».
(*) — организация запрещена на территории РФ
Комментарии17
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dvdd 18 декабря 2018 | 08:38
Ого! Царь даже в тонкостях религиозных сект разбирается. Как мы будем жить-то без Него. Пусть правит вечно!
post_v 18 декабря 2018 | 08:45
dvdd:
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Верховный суд РФ в четверг, 20 апреля 2017 года, признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил его работу.
Следовательно, Путин назвал "полной чушью" решение Верховного суда РФ
Можно ли после этого считать "полной чушью" и любые другие решения Верховного суда РФ?
Или "полной чушью" теперь можно обоснованного называть высказывания президента России?
annasuslik 18 декабря 2018 | 08:49
post_v: Да-а-а-а, неувязочка вышла. Выходит Верховный суд поторопился, а надо было спросить наверху.
post_v 18 декабря 2018 | 08:59
annasuslik:
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выпускник юрфака ЛГУ В.Путин решил не оставаться в стороне, и ввёл новое юридическое понятие
"Участие гражданина в боевых действиях на территории другого государства по зову сердца не является наемничеством"
Иногда жаль, что право в России не прецедентное
timbuktu 18 декабря 2018 | 08:52
post_v: путин знает.что российский суд не только независимый от путина,но и.к тому же,или - поэтому - полночушный )))
viktorova 18 декабря 2018 | 09:02
post_v: /Или "полной чушью" теперь можно обоснованного называть высказывания президента России?/
Стало понятно, почему усы несут «пургу». Как ещё можно комментировать «полную чушь»?
timbuktu 18 декабря 2018 | 08:39
и что теперь? а ничего - назад ходу нет
polikarpich 18 декабря 2018 | 08:48
timbuktu: Почему это?
timbuktu 18 декабря 2018 | 08:50
polikarpich: судя по последним "расследованиям" поручений пу своим опричникам: те смело повторили ему,что они не ошибаются
chapter_2 18 декабря 2018 | 08:41
Не думаю, что Свидетелей запрещали без ведома и поддержки В.Путина. Свидетели оказались крепче верой, чем думали чекисты из РПЦ.
ramen 18 декабря 2018 | 08:44
Сколько лет спустя?
razalvas123 18 декабря 2018 | 08:48
Ох ты ж ешкин кот, дедушка проснулся. Не прошло и ...лет. А мы еще над эстонцами прикалываемся.
yralez 18 декабря 2018 | 08:52
Наверно, после того как он просмотрел фильм, снятый чекистами за год наблюдения за супругами-иеговистами в 1=ком. квартире.
Секс или отправление естественных надобностей ему не понравились ?
platonnekafrin 18 декабря 2018 | 08:57
Скорей всего утренняя ностальгия, ведь если покопаться, то в архивах множества заперщенных организаций можно найти удостоверение, выданное страшненькому человечку с косящим взором КГБ.
ft18 18 декабря 2018 | 09:04
В Третьем Рейхе "СИ" также были включены в список запрещенных. Видимо, схожести испугался?
Чушь - это ублюдочное законодательство и такое же правоприменение.
piter_ug 18 декабря 2018 | 09:04
Это же сколько высоковатых должностных лиц теперь лишатся насиженных кресел!?
Ну скорее всего, ни одного.
Куда же им, в Майями ехать тогда?
aldroin 18 декабря 2018 | 09:13
"Путин назвал «полной чушью» включение «Свидетелей Иеговы» в список экстремистских организаций"
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Наше чучелко вдруг решило покритиковать решения своего суда? А как же "независимость" и "невозможность" вмешательства?