Путин назвал «полной чушью» включение «Свидетелей Иеговы» (*) в список экстремистских организаций

Об этом было заявлено на заседании Совета по правам человека 11 декабря. Вчера сайт Кремля опубликовал стенограмму закрытой части.

Пол словам Путина, представителей религиозных сообществ «не следует сразу причислять к деструктивным или террористическим организациям», хотя «нужно учитывать российскую специфику».

(*) — организация запрещена на территории РФ