СК Петербурга завершил расследование уголовного дела гендиректора компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова
В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в даче взяток на общую сумму 388 миллионов рублей и злоупотребление полномочиями.
По данным СК, Хамхоков в течение 5 лет передавал взятки тогдашнему зам.начальника регионального управления ФСИН Сергею Моисеенко.
«Петроинвест» выступал в качестве субподрядчика строительства следственного изолятора Кресты. Бизнесмен заключил сделку со следствием. Он признал свою вину, — сообщает издание Фонтанка
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