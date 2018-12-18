СК  Петербурга завершил расследование уголовного дела гендиректора компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова

В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в даче взяток на общую сумму 388 миллионов рублей и злоупотребление полномочиями.

По данным СК, Хамхоков в течение 5 лет передавал взятки тогдашнему зам.начальника регионального управления ФСИН Сергею Моисеенко.

«Петроинвест» выступал в качестве субподрядчика строительства следственного изолятора Кресты. Бизнесмен заключил сделку со следствием. Он признал свою вину, — сообщает издание Фонтанка