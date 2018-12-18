Amnesty International обратилась к правительствам стран бывшего СССР с призывом декриминализовать проституцию
Это необходимо для защиты прав работников этой сферы. Об этом «Эху Москвы» рассказал официальный представитель российского офиса организации Александр Артемьев.
Эту позицию Amnesty International заняла уже давно, и сейчас транслирует ее на регион Восточной Европы и Центральной Азии, добавил Александр Артемьев.
Комментарии6
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cimirse37 18 декабря 2018 | 08:24
Человек может распоряжаться своим телом, это его право. Запрещать проституцию-это значит нарушать права человека.
glebbalbesov 18 декабря 2018 | 08:41
cimirse37: Ваша правда....да и одни плюсы, цены упадут, выбор станет в разы больше, ввп вырастет...вот заживем....еще и наркотики надо разрешить, каждый волен выбирать что себе колоть и куда...это право долб.....человека...
bozhezaryahrani 18 декабря 2018 | 08:50
glebbalbesov: Ник соответствует, мешать божий дар с яичницей.
Совокупление с противоположным полом - это базисная потребность (для размножения, базисная, как голод, жажда, потребность в сне и дыхании). Прием наркотиков необходимостью не является. Их использование строго по медпоказаниям, для обезболивания, зависимости не вызывает.
rom8883 18 декабря 2018 | 08:27
Запрещают те, кто сам бы хотел, но не может, или боится признаться.
bozhezaryahrani 18 декабря 2018 | 08:41
Про какую проституцию речь? Про политическую? Их нельзя декриминализировать.
Если про обычную, то её наше бандитское государство никогда не декриминализирует: во-первых, этих работниц можно "стричь" (себе в карман), во-вторых (а, может быть, больше и во-первых) их можно иметь бесплатно, нахаляву, и совмещать приятное с приятным - и хвост погреть, и тщеславие (запрос на власть, садизм) потешить унижением другого.
kb2 18 декабря 2018 | 09:35
А на пригожинских проституток это тоже будет распространяться?