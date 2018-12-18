Amnesty International обратилась к правительствам стран бывшего СССР с призывом декриминализовать проституцию

Это необходимо для защиты прав работников этой сферы. Об этом «Эху Москвы» рассказал официальный представитель российского офиса организации Александр Артемьев.

Эту позицию Amnesty International заняла уже давно, и сейчас транслирует ее на регион Восточной Европы и Центральной Азии, добавил Александр Артемьев.