Владимир Путин пообещал разобраться с включением «Свидетелей Иеговы»* в список экстремистских организаций
По словам президента, это полная чушь. Глава государства сказал об этом 11 декабря на закрытой части заседания Совета по правам человека. Накануне стенограмму опубликовали на сайте Кремля. Верховный суд запретил в России организацию «Свидетелей Иеговы» в апреле прошлого года.
(*) — организация запрещена на территории РФ
Комментарии10
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rihard 18 декабря 2018 | 08:09
И что? Вернут имущество и извинятся? Вряд ли. Все слова для зарубежных ушей. Путин научился изображать удивление.
forward 18 декабря 2018 | 08:13
Во как "чушь"!!! Прямо оппозиционер какой-то.
Опять он ни причем? Без него решили?
Кто-нибудь этому верит?
Второй год людей преследуют и сажают, а поезидент где на....?
foma55 18 декабря 2018 | 08:14
Такого рода вопрос без него не решили бы. Получается сам с собой будет разбираться.
ansh 18 декабря 2018 | 08:28
foma55: Дык, шиза его давно подкосила. Сдает старик.
apels 18 декабря 2018 | 08:14
.. это полная чушь.
И компот? Только в этой чуши и компоте мы живем!
Разобраться? - старая песня про то, что барин то хороший и не знает :)))
grigbond 18 декабря 2018 | 08:15
И это про наш суд??
bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 08:18
Опять пообещал пообещать....Люди уже второй год досижывают, а он, "голубая невинность" , только узнал. ...
cimirse37 18 декабря 2018 | 08:20
Уже успели всех разогнать, молитвенные дома порушить. И наверняка это делалось по навету гр-на Гундяева. Чего теперь, после драки кулаками то махать?
rom8883 18 декабря 2018 | 08:29
Долго думал. А стазу нельзя было7
alex_sionist 18 декабря 2018 | 08:38
Полная чушь это то , что религиозные организации делят на экстремистские и неэкстремистские. Они все абсолютно одинаковые, правда некоторые торгово-экстремистские, но это частности.