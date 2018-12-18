Владимир Путин пообещал разобраться с включением «Свидетелей Иеговы»* в список экстремистских организаций

По словам президента, это полная чушь. Глава государства сказал об этом 11 декабря на закрытой части заседания Совета по правам человека. Накануне стенограмму опубликовали на сайте Кремля. Верховный суд запретил в России организацию «Свидетелей Иеговы» в апреле прошлого года.

(*) — организация запрещена на территории РФ