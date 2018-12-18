В Перми сегодня огласят приговор по делу о резне в одной из школ города

На скамье подсудимых находится подросток, которого обвиняют в покушении на убийство 30 человек.

На последнем заседании по делу об инциденте в школе прокуратура запросила для обвиняемого девять лет и десять месяцев воспитательной колонии. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, поскольку дело слушается в закрытом режиме из-за того, что фигурант еще не достиг совершеннолетия. Сегодня Мотовилихинский суд Перми вынесет подростку приговор: второй участник поножовщины был признан невменяемым и в процессе не участвует.

Кровавый инцидент произошел в пермской школе №127 в середине января этого года. В кабинет, где шел урок у учеников четвертого класса, ворвались двое подростков, вооруженных ножами. Они начали наносить удары детям, ранения получила и учительница, которой, тем не менее, удалось вывести свой класс из помещения. Оставшись одни, подростки ударили друг друга ножом в шею и вскоре были задержаны. Жертв в результате нападения удалось избежать.

Расследование в отношении второго обвиняемого, который был признан невменяемым, сейчас продолжается.