В Петрозаводске стартует новый судебный процесс против историка Юрия Дмитриева
Главу карельского «Мемориала», оправданного по делу о детской порнографии, теперь обвиняют в педофилии. Писатель Людмила Улицкая, которая не раз приезжала на заседания суда, сказала «Эху Москвы», что Дмитриев оказался заложником противостояния прокуратуры и суда.
Юрий Дмитриев как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930—1940-х годов в Карелии.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 08:08
Месть чекистской сволочи за вскрытие их грязных тайн. Это наглядное доказательство того, как всплывают рецидивы диктатуры, если не было Нюрнберга.
bozhezaryahrani 18 декабря 2018 | 08:25
luger_max_otto: Спасибо! С языка сняли, даже добавить нечего.
rom8883 18 декабря 2018 | 08:32
НКВД вцепилось когтями. Добычу не выпустит.
post_v 18 декабря 2018 | 08:54
rom8883:
========
бульдозер, у которого заднего хода не было изначально даже в проекте
если напрочь завязнет, запустят другой бульдозер, чтобы додавить
plidurok Андрей Филимонов 18 декабря 2018 | 08:35
Не стоит называть судилище судебным процессом.