В Петрозаводске стартует новый судебный процесс против историка Юрия Дмитриева

Главу карельского «Мемориала», оправданного по делу о детской порнографии, теперь обвиняют в педофилии. Писатель Людмила Улицкая, которая не раз приезжала на заседания суда, сказала «Эху Москвы», что Дмитриев оказался заложником противостояния прокуратуры и суда.

Юрий Дмитриев как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930—1940-х годов в Карелии.