Подорожание топлива грозит ощутимым ростом цен на продукты и товары повседневного спроса
Об этом правительство предупредили представители ритейла, поставщиков и логистических компаний.
После вынужденной заморозки розничных цен на бензин нефтяные компании решили частично компенсировать потери за счет корпоративных клиентов, среди которых транспортные, производственные и торговые компании – их, например, лишили части скидок. Об этом в своем письме главе кабмина Дмитрию Медведеву сообщили ассоциации компаний, работающих в этих отраслях, пишет газета КоммерсантЪ.
Они отметили, что в результате стоимость услуг по перевозке товаров может подорожать по меньшей мере на 10%, что соответственно приведет к росту потребительских цен в первую очередь на продукты питания и товары повседневного спроса. Ассоциации попросили премьера организовать встречу с нефтяниками, чтобы обсудить ситуацию. Как отмечают собеседники «Коммерсанта», положение этих компаний усугубляется предстоящей отменой льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличением НДС. Логистические компании уже начали предупреждать своих партнеров о грядущем повышении цен.
Напомним, что эксперты ожидают ощутимый рост цен на потребительские товары в 2019 году. В первую очередь он связан с повышением НДС. Ранее агентство РИА Рейтинг опубликовало данные о том, что траты на продукты питания в бюджете россиян сейчас составляют почти треть от общего объема расходов.
Комментарии20
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dominator13 18 декабря 2018 | 08:13
Да быстрее очистите 1/6суши от этого сброда
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 08:18
Это путинский режим во всей мерзости своей.
vezdehod1 18 декабря 2018 | 08:51
Россияне не французы - стерпят.
dvdd 18 декабря 2018 | 08:15
Да всем пох. Особенно правительству и народу.
do2112 18 декабря 2018 | 08:16
идём нет прям бежим в лихие 90 а во всём виноват Гайдар Америка Европа
bozhezaryahrani 18 декабря 2018 | 08:21
Пистолет заправочный с бензином: в рот - тем нефтяникам, и в жопу - премьеру.
bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 08:31
Цены растут несмотря на "заморозку". Даже запретить толком не умеют, бездари..
ansata 18 декабря 2018 | 08:39
bratec_kot_voskrese: Факт
glebbalbesov 18 декабря 2018 | 08:46
bratec_kot_voskrese: вот воти...а говорят что это те же кто Трампа привел в президенты, во Франции устроил протесты и т.д и т.п..вот и думай теперь, кто брешет....
alex_melnikov Алексей Мельников 18 декабря 2018 | 08:43
Путинизм и крымнашизм - главная причина роста цен.
vezdehod1 18 декабря 2018 | 08:54
alex_melnikov:
Путинизм и крымнашизм - главная причина роста цен.
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И...Покорное население России - лишь бы не было войны.
Вася Иванов 18 декабря 2018 | 08:51
И без подражания топливо должно подражать продукты ,а они поступает с умом
love_etc 18 декабря 2018 | 08:53
Дешевели продукты только при Сталине.
sim202_ 18 декабря 2018 | 08:53
А вот и рывок нарисовался.
Прямо в толчок.
garalla 18 декабря 2018 | 08:53
Посетители сайта! Внимательно присмотритесь к окружающих вас знакомых, вы явно найдёте среди них внешне похожих на Путина, с такими же отвратительными чертами характера. И что хорошего нам ждать? ничего! Скоро, совсем скоро будет большая Ж О П А !
Вася Иванов 18 декабря 2018 | 08:54
И без подражания топлива должно было подражать продукты ,а они поступает с умом
pikol 18 декабря 2018 | 09:01
Можно подумать ,что правительство не в теме. Просто нефтяники экспортную денежку в бюджет приносят ,а проблемы ретейла и тем более нищающего населения - это такая мелочь.
naina_stavrulevna 18 декабря 2018 | 09:17
У нас $1.76 за галлон (3.6 литра). Какое такое подорожание.
Сергей Курудимов 18 декабря 2018 | 09:19
себестоимость одного бареля нефти россиии 2 доллара. из одного бареля нефти -двух долларов- получается 102 литра бензина, 30 литров дизельного топлива , 25 литров авиационного керосина,7 литров мазута, 1 литр моторного масла , повторяю из двух долларов, вот и смотрите сколько можно заработать на нефти внутри россии с одного всего барелля+ копейки на переработку этой самой нефти в бензин, несколько тысяч процентов прибыли получается. поднимая цены на бензин - это небывалая наглость - это фантастическое неуважение к населению.
variag01 18 декабря 2018 | 09:28
Как там ядерный электорат Путина? Еще живой?