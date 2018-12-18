Подорожание топлива грозит ощутимым ростом цен на продукты и товары повседневного спроса

Об этом правительство предупредили представители ритейла, поставщиков и логистических компаний.

После вынужденной заморозки розничных цен на бензин нефтяные компании решили частично компенсировать потери за счет корпоративных клиентов, среди которых транспортные, производственные и торговые компании – их, например, лишили части скидок. Об этом в своем письме главе кабмина Дмитрию Медведеву сообщили ассоциации компаний, работающих в этих отраслях, пишет газета КоммерсантЪ.

Они отметили, что в результате стоимость услуг по перевозке товаров может подорожать по меньшей мере на 10%, что соответственно приведет к росту потребительских цен в первую очередь на продукты питания и товары повседневного спроса. Ассоциации попросили премьера организовать встречу с нефтяниками, чтобы обсудить ситуацию. Как отмечают собеседники «Коммерсанта», положение этих компаний усугубляется предстоящей отменой льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличением НДС. Логистические компании уже начали предупреждать своих партнеров о грядущем повышении цен.

Напомним, что эксперты ожидают ощутимый рост цен на потребительские товары в 2019 году. В первую очередь он связан с повышением НДС. Ранее агентство РИА Рейтинг опубликовало данные о том, что траты на продукты питания в бюджете россиян сейчас составляют почти треть от общего объема расходов.