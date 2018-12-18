Снижаются мировые цены на нефть

Сырье марки Brent накануне подешевело более чем на 2%, американская нефть WTI – почти на 4%. Теперь североморская смесь торгуется ниже 59 долларов за баррель, а техасская марка упала в цене до 49 с половиной долларов. Эксперты это объясняют двумя факторами. Как передает агентство «Блумберг», участники рынка узнали о росте запасов нефти в США, а также скептически оценивают соглашение между членами ОПЕК и другими странами, в том числе Россией, о снижении добычи нефти.