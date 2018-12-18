Квентин Тарантино прогнал двух грабителей, которые проникли ночью в его дом
Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в полиции. По их данным, это произошло в воскресенье. 55-летний режиссер оказал сопротивление, но как именно, не уточняется. При этом злоумышленникам удалось скрыться с некоторыми драгоценностями.
Комментарии3
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russky77 18 декабря 2018 | 06:48
Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон найдут вороваек и отомстят
sanisan 18 декабря 2018 | 06:56
Михалков бы не смог прогнать.
russky77 18 декабря 2018 | 07:06
sanisan: Так они к мигалкову лезли? Домом ошиблись? У Тарантино-то особо и взять нечего. Он нищеброд по сравнению с нашим первым лизуном