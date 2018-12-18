Фильм Сергея Дворцевого «Айка» о мигрантах в Москве вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»

Лента представлена от Казахстана. Конкуренцию ей составят «Рим» мексиканца Альфонсо Куарона, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля японская картина «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, фильм польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война», ливанская лента «Капернаум», датский фильм «Виновен», колумбийская лента «Перелетные птицы» и немецкий фильм «Работа без авторства».

Номинированная от России картина Константина Хабенского «Собибор» в шорт-лист не вошла. Пять номинантов на награду Американской киноакадемии будут объявлены 22 января, вручение премии «Оскар» состоится 24 февраля.