Власти Ингушетии выясняют обстоятельства задержания в Москве 40 студентов из республики

По одной из версий, ребята подрались, сказал ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров. Накануне утром стало известно, что молодые люди были задержаны в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета. В постпредстве Ингушетии в Москве сказали Интерфаксу, что всех задержанных отпустили. По предварительным данным. причиной задержаний стала жалоба студента из Таджикистана о том, что другие студенты избили и выстрелили в него из травматического пистолета.