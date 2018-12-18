Краевой избирком Приморья признал Олега Кожемяко избранным губернатором
Временно исполняющий обязанности региона, который пошел на выборы самовыдвиженцем, а не от «Единой России», набрал 62% голосов. Второе место занял депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, у него 25%. Результаты первых выборов, на которых был близок к победе представитель КПРФ Андрей Ищенко, были отменены из-за нарушений, а на новые выборы его не зарегистрировали.
Комментарии1
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rash 18 декабря 2018 | 07:01
Сфальсифицировал и не признал - вот это была бы новость.