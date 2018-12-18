Торговые и транспортные компании предупредили Дмитрия Медведева о возможном росте цен на продукты
Подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний приведет к тому, что стоимость перевозок вырастет как минимум на 10%. Это в свою очередь скажется на розничных ценах на товары, в том числе и на продукты питания, об этом говорится в письме, которое направили премьер-министру Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли, «Руспродсоюз» и другие организации, пишет газета Коммерсантъ.
Комментарии9
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lenin3 18 декабря 2018 | 06:38
А его-то чего предупреждать,как будто он в магазины ходит.Население надо предупреждать объявлениями при входе в магазины:с такого-то числа жрачка дорожает...
begly_ 18 декабря 2018 | 06:51
lenin3:
Население само это повышение увидит., а вот Медведев вряд ли., вы же сами говорите, что он очень занят страной и по магазинам ему некогда ходить - о людях печется в своем кабинете, под икорку разных цветов..
ugas 18 декабря 2018 | 06:41
Боятся, что медведев со своим шефом с голоду помрут?
begly_ 18 декабря 2018 | 06:55
ugas:
Компании беспокоятся, чтобы Медведева инфаркт ни хватил от неожиданной новости, чтобы Медведев мог во время россиянину посоветовать держать штаны, чтобы не упали от похудания..
begly_ 18 декабря 2018 | 06:45
Как это подорожание топлива, если нефть на мировом дешевеет? У Медведева какая то своя экономика?
nf5096004 18 декабря 2018 | 06:49
Мелкий бизнес разорится, думаю, это и входило в планы. Что будут делать массы безработных и желающих поесть?
greeg1 18 декабря 2018 | 06:53
Димон, как и все кремлёвские думает, что экономика это продажная девка, которую можно уговорить дать за бесплатно.
payalnick 18 декабря 2018 | 07:00
"...компании предупредили..."
"Вощем так, фраерок. Мы тебя предупредили? Учти. Больше повторять не будем."
yralez 18 декабря 2018 | 07:01
Это они предупредили Компота о подорожании перевозки его тосканского вина из Италии.
И чо ?
Компот перейдет на самогон ?.