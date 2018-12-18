Z Архив новостей новости
5 9 6 578
06:30, 18 декабря 2018

Торговые и транспортные компании предупредили Дмитрия Медведева о возможном росте цен на продукты

Подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний приведет к тому, что стоимость перевозок вырастет как минимум на 10%. Это в свою очередь скажется на розничных ценах на товары, в том числе и на продукты питания, об этом говорится в письме, которое направили премьер-министру Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли, «Руспродсоюз» и другие организации, пишет газета Коммерсантъ.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

lenin3 18 декабря 2018 | 06:38

А его-то чего предупреждать,как будто он в магазины ходит.Население надо предупреждать объявлениями при входе в магазины:с такого-то числа жрачка дорожает...

begly_ 18 декабря 2018 | 06:51

lenin3:

Население само это повышение увидит., а вот Медведев вряд ли., вы же сами говорите, что он очень занят страной и по магазинам ему некогда ходить - о людях печется в своем кабинете, под икорку разных цветов..

ugas 18 декабря 2018 | 06:41

Боятся, что медведев со своим шефом с голоду помрут?

begly_ 18 декабря 2018 | 06:55

ugas:

Компании беспокоятся, чтобы Медведева инфаркт ни хватил от неожиданной новости, чтобы Медведев мог во время россиянину посоветовать держать штаны, чтобы не упали от похудания..

begly_ 18 декабря 2018 | 06:45

Как это подорожание топлива, если нефть на мировом дешевеет? У Медведева какая то своя экономика?

nf5096004 18 декабря 2018 | 06:49

Мелкий бизнес разорится, думаю, это и входило в планы. Что будут делать массы безработных и желающих поесть?

greeg1 18 декабря 2018 | 06:53

Димон, как и все кремлёвские думает, что экономика это продажная девка, которую можно уговорить дать за бесплатно.

payalnick 18 декабря 2018 | 07:00

"...компании предупредили..."

"Вощем так, фраерок. Мы тебя предупредили? Учти. Больше повторять не будем."

yralez 18 декабря 2018 | 07:01

Это они предупредили Компота о подорожании перевозки его тосканского вина из Италии.
И чо ?
Компот перейдет на самогон ?.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Алексашенко экономист

Бизнес, скажи «спасибо!» населению! Я не собираюсь говорить «спасибо» российским бизнесменам за ту трусливую позицию, которую они заняли в общественно-политической жизни страны, отказавшись от защиты интересов нынешних и будущих поколений россиян…

5 143 6 48605 11.12
Kбизнес, экономика, политика, рф, мнения
Блоги

+ Журнал «Тайм» объявил человеком 2018-го года группу журналистов, пострадавших за правду Журнал «Тайм» объявил человеком 2018-го года группу журналистов, пострадавших за правду В публикации «Тайм» упоминаются и россияне. Это журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Аркадий Бабченко и редакция «Новой газеты»...

5 147 6 21908 11.12
8читать ;смотреть
Kжурналистика, общество, мнения, политика
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 186 6 9085 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 433 6 21202 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Блоги

Владимир Путин: «Душа его была наполнена болью за Отечество и одновременно любовью к нему» Церемония открытия памятника к  100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына…

5 155 6 15430 11.12
Kистория, памятники, общество, мнения
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира Ситуация во Франции говорит нам всем о самой простой банальной вещи. Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд…

5 160 6 18196 11.12
Kполитика, франция, общество, мнения
Блоги

Вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну в городе Гусь-Хрустальный Она провисела меньше суток…

5 137 6 13219 11.12
Kрегионы, солженицын, происшествия, память, фото, события
Блоги

Сергей Шнуров лидер группы «Ленинград»

Но идёт у нас борьба с коррупцией Убедиться можешь ты воочию,
Крикнув троекратное — Виват,
Тот кто миллионами ворочает,
Никогда ни в чем не виноват…

5 69 6 56210 11.12
Kстихи, коррупция, медицина, законы, рф, мнения
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Является ли обсуждение терроризма оправданием терроризма? Нет!» Машина по команде «фас» сработала на два СМИ в Пскове и продолжает двигаться. Значит, нужно предпринимать не только юридические действия, но и политические, чтобы эта ситуация стала известна…

5 67 6 7055 11.12
Kобщество, сми, роскомнадзор, мнения
Блоги

Фото дня

Опубликовано фото удостоверения Штази, выданного Владимиру Путину Документ обнаружили в архиве Дрезденского управления министерства госбезопасности ГДР. Путин, служивший в КГБ, работал в Дрездене с 1985-го по 1990-ый годы…

5 285 6 90747 11.12
Kпутин, политика, власть, фото, кгб, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 185 6 17558 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Рашагейт: карточный домик посыпался В отличие от Никсона, конец Трампа может не оказаться таким безболезненным как добровольная отставка…

5 383 6 167861 11.12
Kсша, политика, трамп, расследования, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8587 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7853 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 70 6 7736 17.12
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 136 6 15284 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события

Популярное за неделю

Новости

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя «За» проголосовали 66 стран, «против» — 19, воздержались 72

5 15 6 15984
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 79 6 131256 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Хотите ли вы «как в Париже»? (вопрос в блоге Ильи Варламова)
5 239 6 47441 12.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 335 6 294404 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 113 6 113516 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7489777
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3813952

Сегодня в эфире