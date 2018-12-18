Президент Венесуэлы пообещал «вырвать сердце врагам страны» на их территории
Николас Мадуро выступил перед бойцами народного ополчения страны. Их общее количество глава государства оценил в полтора миллиона человек. По словам президента, они получат доступ ко всем видам вооружений, в том числе, танкам и ракетам, передает РИА. Мадуро вновь обвинил президента Колумбии в подготовке к нападению на Венесуэлу и подчеркнул, что интервенты не уйдут живыми.
Комментарии2
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vinning7 18 декабря 2018 | 06:28
Наш это делает, но говорить пока стесняется
vik_tor 18 декабря 2018 | 06:36
А моська...Далее по Крылову.