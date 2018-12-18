Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя
«За» проголосовали 66 стран, «против» — 19, воздержались 72. В документе выражается серьезная озабоченность из-за пребывания в Крыму российских военных, а также осуждается строительство моста через Керченский пролив и растущее военное присутствие России в Азовском и Черном морях.
Комментарии9
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zmeelov_1 18 декабря 2018 | 06:34
Генассамблея может принимать или не принимать всё, что им вздумается. Россия у себя дома. И таки будет кормить галстуками всех подпиндосов. Не иначе
chapter_2 18 декабря 2018 | 06:51
zmeelov_1: Новость из серии "В.Путин опять всех переиграл".
nf5096004 18 декабря 2018 | 06:55
zmeelov_1: Ни Азовское, ни Черное море не являются "домом" только для России. Ты даже у себя в квартире не полновластный хозяин в некоторых вопросах, например, не должен представлять опасность для других жильцов.
unprejudiced 18 декабря 2018 | 06:37
В ООН больше 200 стран, поэтому 66 за - это просто смех, меньше 1/3
foma55 18 декабря 2018 | 06:42
unprejudiced: Тогда 19 совсем ничего! И каких "ничего" армения,сирия,венесуэла, куба.......на большее денег не хватило.
com30 18 декабря 2018 | 07:05
unprejudiced:
Ничего, скоро на оду страну станет меньше, удавка на шее гадины медленно но уверенно затягивается.
ostapba 18 декабря 2018 | 07:00
К телу каких 19-и стран допустили Россию полизать заднее отверстие??
Ха!!!
...Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия. Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве. ..
Вот они любители, которые разрешили полизать согласно прайскуранту..
За рубли даже.
com30 18 декабря 2018 | 07:03
Это еще один крепкий гвоздь в гроб рашистского режима.
gitel21 18 декабря 2018 | 07:05
Не весь мир со скаклами?