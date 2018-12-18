Z Архив новостей новости
5 9 6 1281
06:15, 18 декабря 2018

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя

«За» проголосовали 66 стран, «против» — 19, воздержались 72. В документе выражается серьезная озабоченность из-за пребывания в Крыму российских военных, а также осуждается строительство моста через Керченский пролив и растущее военное присутствие России в Азовском и Черном морях.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

zmeelov_1 18 декабря 2018 | 06:34

Генассамблея может принимать или не принимать всё, что им вздумается. Россия у себя дома. И таки будет кормить галстуками всех подпиндосов. Не иначе

chapter_2 18 декабря 2018 | 06:51

zmeelov_1: Новость из серии "В.Путин опять всех переиграл".

nf5096004 18 декабря 2018 | 06:55

zmeelov_1: Ни Азовское, ни Черное море не являются "домом" только для России. Ты даже у себя в квартире не полновластный хозяин в некоторых вопросах, например, не должен представлять опасность для других жильцов.

unprejudiced 18 декабря 2018 | 06:37

В ООН больше 200 стран, поэтому 66 за - это просто смех, меньше 1/3

foma55 18 декабря 2018 | 06:42

unprejudiced: Тогда 19 совсем ничего! И каких "ничего" армения,сирия,венесуэла, куба.......на большее денег не хватило.

com30 18 декабря 2018 | 07:05

unprejudiced:
Ничего, скоро на оду страну станет меньше, удавка на шее гадины медленно но уверенно затягивается.

ostapba 18 декабря 2018 | 07:00

К телу каких 19-и стран допустили Россию полизать заднее отверстие??
Ха!!!
...Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия. Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве. ..
Вот они любители, которые разрешили полизать согласно прайскуранту..
За рубли даже.

com30 18 декабря 2018 | 07:03

Это еще один крепкий гвоздь в гроб рашистского режима.

gitel21 18 декабря 2018 | 07:05

Не весь мир со скаклами?

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Алексашенко экономист

Бизнес, скажи «спасибо!» населению! Я не собираюсь говорить «спасибо» российским бизнесменам за ту трусливую позицию, которую они заняли в общественно-политической жизни страны, отказавшись от защиты интересов нынешних и будущих поколений россиян…

5 143 6 48605 11.12
Kбизнес, экономика, политика, рф, мнения
Блоги

+ Журнал «Тайм» объявил человеком 2018-го года группу журналистов, пострадавших за правду Журнал «Тайм» объявил человеком 2018-го года группу журналистов, пострадавших за правду В публикации «Тайм» упоминаются и россияне. Это журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Аркадий Бабченко и редакция «Новой газеты»...

5 147 6 21908 11.12
8читать ;смотреть
Kжурналистика, общество, мнения, политика
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 186 6 9085 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 433 6 21202 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Блоги

Владимир Путин: «Душа его была наполнена болью за Отечество и одновременно любовью к нему» Церемония открытия памятника к  100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына…

5 155 6 15430 11.12
Kистория, памятники, общество, мнения
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира Ситуация во Франции говорит нам всем о самой простой банальной вещи. Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд…

5 160 6 18196 11.12
Kполитика, франция, общество, мнения
Блоги

Вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну в городе Гусь-Хрустальный Она провисела меньше суток…

5 137 6 13219 11.12
Kрегионы, солженицын, происшествия, память, фото, события
Блоги

Сергей Шнуров лидер группы «Ленинград»

Но идёт у нас борьба с коррупцией Убедиться можешь ты воочию,
Крикнув троекратное — Виват,
Тот кто миллионами ворочает,
Никогда ни в чем не виноват…

5 69 6 56210 11.12
Kстихи, коррупция, медицина, законы, рф, мнения
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Является ли обсуждение терроризма оправданием терроризма? Нет!» Машина по команде «фас» сработала на два СМИ в Пскове и продолжает двигаться. Значит, нужно предпринимать не только юридические действия, но и политические, чтобы эта ситуация стала известна…

5 67 6 7055 11.12
Kобщество, сми, роскомнадзор, мнения
Блоги

Фото дня

Опубликовано фото удостоверения Штази, выданного Владимиру Путину Документ обнаружили в архиве Дрезденского управления министерства госбезопасности ГДР. Путин, служивший в КГБ, работал в Дрездене с 1985-го по 1990-ый годы…

5 285 6 90747 11.12
Kпутин, политика, власть, фото, кгб, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 185 6 17558 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Рашагейт: карточный домик посыпался В отличие от Никсона, конец Трампа может не оказаться таким безболезненным как добровольная отставка…

5 383 6 167861 11.12
Kсша, политика, трамп, расследования, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8587 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7853 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 70 6 7736 17.12
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 136 6 15284 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события

Популярное за неделю

Новости

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя «За» проголосовали 66 стран, «против» — 19, воздержались 72

5 15 6 15984
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 79 6 131256 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Хотите ли вы «как в Париже»? (вопрос в блоге Ильи Варламова)
5 239 6 47441 12.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 335 6 294404 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 113 6 113516 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7489777
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3813952

Сегодня в эфире