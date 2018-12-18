В Кремль сегодня доставят главную новогоднюю елку

За звание главной ели страны боролись тридцать конкурсанток. Все должны соответствовать строгим стандартам. В минувшее воскресенье выбранное экспертами столетнее дерево высотой 27 метров срубили в Щелковском районе Подмосковья.

Сегодня символ нового года на специальной платформе перевезут из области на территорию Кремля. В управделами президента заметили, что ради этого откроют ворота Спасской башни. Елку установят на Соборной площади. На украшение уйдет несколько дней. Декораторы приготовили около 2 тысяч игрушек и более километра гирлянд.

26 декабря в Кремлевском дворце пройдет традиционный праздник с участием школьников со всей страны. Возле елки гости будут водить хоровод.

На месте срубленной елки власти области обещали посадить новые саженцы.