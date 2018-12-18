Грузинская оппозиция, не согласная с итогами президентских выборов в стране, начинает с этого дня акции протеста

Они будут масштабными, пообещал проигравший выборы Григол Вашадзе.

Акции охватят всю страну. И будут ежедневными, заявил бывший кандидат от партии Единое национальное движение Григол Вашадзе. В нее входят сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позицию партии разделяет ряд других политических организаций. Вашадзе заверил, что протесты будут проходить мирно в рамках конституции. Люди потребуют проведения досрочных выборов в парламент Грузии и отставки правительства. Власти страны ранее дали ясно понять, что этот вопрос они не рассматривают. Очередные выборы в парламент должны пройти в октябре 20го года. Сторонники Вашадзе в конце прошлой недели установили несколько палаток на проспекте Руставели. Группа активистов также пыталась прорваться на нескольких десятках машинах в город Телави, где в воскресенье вступила в должность президента Саломе Зурабишвили. Первая в истории Грузии женщина, занявшая высший пост в стране. Люди намеревались перекрыть центр города. Между полицейскими и оппозиционерами возникли стычки, 15 силовиков получили травмы.

Зурабишвили набрала почти 60 процентов голосов, её оппонент около сорока. В конце недели Зурабишвили объявит об основных членах команды своей администрации.