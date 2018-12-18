Молодого человека, которого обвиняют в нападении на полицейского, будут судить сегодня в Петербурге

Его задержали на митинге Алексея Навального.

Суд на Михаилом Цакуновым продолжится сегодня в Петербурге. Обвинение утверждает, что мужчина во время митинга «Он нам не царь» 5 мая выбил зуб полицейскому, защита — что Цакунов просто держал в руках огромную надувную утку — символ протестов. Сам молодой человек настаивает на том, что не собирался участвовать в акции и вину не признает. Защита Цакунова говорит, что обвинение строится только на показаниях полицейского, а обличающих видеозаписей или экспертизы в деле нет. На известном видео задержания Цакунова можно разглядеть, как омоновцы повалили его на землю, но сам молодой человек не сопротивляется. Отмечу, на предыдущих заседаниях судебные приставы неоднократно мешали журналистам работать, выгоняли из зала и хамили. Цакунов уже более полугода находится в СИЗО. Молодому человеку грозит до десяти лет тюрьмы.

Заседания по делу Михаила Цакунова пройдут три дня подряд.