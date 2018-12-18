Специалисты Всемирного антидопингового агентства сегодня начнут работу в Москве. Они намерены проверить допинг-пробы российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории. Ожидается, что процедура извлечения данных займет три дня. Предоставление доступа к ним до конца года является ключевым условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства. В противном случае РУСАДА будет вновь лишено своего статуса.