Специалисты Всемирного антидопингового агентства сегодня начнут работу в Москве
Специалисты Всемирного антидопингового агентства сегодня начнут работу в Москве. Они намерены проверить допинг-пробы российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории. Ожидается, что процедура извлечения данных займет три дня. Предоставление доступа к ним до конца года является ключевым условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства. В противном случае РУСАДА будет вновь лишено своего статуса.
Комментарии1
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vitaly_e23 18 декабря 2018 | 05:47
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