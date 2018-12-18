Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину
Футболисты были отправлены в СИЗО в середине октября. Они избили водителя ведущей Первого канала и напали в кафе на чиновников Минпромторга. Спортсменов обвиняют в побоях и хулиганстве. Адвокаты просят выпустить их из-под стражи.
Комментарии1
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vitaly_e23 18 декабря 2018 | 05:48
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