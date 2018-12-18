Британский премьер Тереза Мэй объявила о переносе голосования в парламенте по сделке с ЕС на 14 января
Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что для страны неприемлемо ждать еще месяц и предложил вынести вотум недоверия главе правительства, передает агентство «Рейтер». Голосование по условиям выхода Великобритании из ЕС должно было состояться 11 декабря, однако Тереза Мэй его неожиданно отменила из-за риска, что парламент не одобрит соглашение. Британия должна покинуть Евросоюз уже в марте следующего года.
Комментарии2
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sergirusso 18 декабря 2018 | 06:04
2 глупости. Первая - миграционная политика ЕС, вторая - выход Великобритании из этой организации...