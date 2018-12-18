Торговые и транспортные компании предупредили Дмитрия Медведева о возможном росте цен на продукты
Подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний приведет к тому, что стоимость перевозок вырастет, как минимум, на 10%. Это в свою очередь скажется на розничных ценах на товары, в том числе и на продукты питания, об этом говорится в письме, которое направили премьер-министру Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли, «Руспродсоюз» и другие организации, пишет газета «Коммерсант».
Комментарии4
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kremlefurer 18 декабря 2018 | 05:22
Не скулить, поможем нашему дорогому нацлидеру. Затянем пояса аж до позвоночника.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 05:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sergirusso 18 декабря 2018 | 06:08
Типо хитро - для населения топливо не дорожает, для компаний повышаем на 30 процентов. В итоге всех обманули - и быдло радо и нефтянники не в убытке. Плешкономика типо. А экономику не обманешь - подорожает корм для быдла...
cromwel 18 декабря 2018 | 06:17
Опять нас дурят с ценами на бензин. Всеравно он подоражает а с ним и продккты.