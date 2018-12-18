Торговые и транспортные компании предупредили Дмитрия Медведева о возможном росте цен на продукты

Подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний приведет к тому, что стоимость перевозок вырастет, как минимум, на 10%. Это в свою очередь скажется на розничных ценах на товары, в том числе и на продукты питания, об этом говорится в письме, которое направили премьер-министру Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли, «Руспродсоюз» и другие организации, пишет газета «Коммерсант».