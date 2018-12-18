Президент Венесуэлы пообещал вырвать сердце врагам страны на их территории

Николас Мадуро выступил перед бойцами народного ополчения страны. Их общее количество глава государства оценил в полтора миллиона человек. По словам президента, они получат доступ ко всем видам вооружений, в том числе, танкам и ракетам, передает РИА. Мадуро вновь обвинил президента Колумбии в подготовке к нападению на Венесуэлу и подчеркнул, что интервенты не уйдут живыми.