Президент Венесуэлы пообещал вырвать сердце врагам страны на их территории
Николас Мадуро выступил перед бойцами народного ополчения страны. Их общее количество глава государства оценил в полтора миллиона человек. По словам президента, они получат доступ ко всем видам вооружений, в том числе, танкам и ракетам, передает РИА. Мадуро вновь обвинил президента Колумбии в подготовке к нападению на Венесуэлу и подчеркнул, что интервенты не уйдут живыми.
Комментарии4
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salut__521 18 декабря 2018 | 03:19
Половину вырвынных сердец людоед просто обязан отправить путину, как товарищу по интересу...
opiatnovyi63 18 декабря 2018 | 03:36
А с туалетной бумагой как обстоят дела в несчастной Венесуэле?
horseraddish 18 декабря 2018 | 03:53
opiatnovyi63: Туалетная бумага - эта проблема была при Чавесе. А при руководстве водителя троллейбуса, насколько я понимаю, вообще почти все товары исчезли.
vor_on 18 декабря 2018 | 03:40
отличие Венесуэлы от Мордора в том, что венесуэльскому стаду не нужен валежник на зиму...а так один в один