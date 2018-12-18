Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста ученому Виктору Кудрявцеву

75-летнего сотрудника Центрального НИИ машиностроения обвиняют в госизмене. Поводом для уголовного дела стала электронная переписка, которую Кудрявцев вел пять лет назад с одним из научных центров в Бельгии в рамках официальной программы сотрудничества. Как рассказал «Эху» адвокат ученого Иван Павлов, сотрудники ФСБ требовали от Кудрявцева заключить сделку со следствием и оговорить своего ученика в обмен на домашний арест, но он отказался. После этого самому пожилому арестанту СИЗО «Лефортово» запретили свидания с родственниками.