Британский премьер Тереза Мэй объявила о переносе голосования в парламенте по сделке с ЕС на 14 января

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что для страны неприемлемо ждать еще месяц и предложил вынести вотум недоверия главе правительства, передает агентство «Рейтер». Голосование по условиям выхода Великобритании из ЕС должно было состояться 11 декабря, однако Тереза Мэй его неожиданно отменила из-за риска, что парламент не одобрит соглашение. Британия должна покинуть Евросоюз уже в марте следующего года.