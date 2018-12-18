Прокурор запросил пять лет колонии для водителя автобуса, который въехал в подземный переход в Москве

Приговор Виктору Тихонову Дорогомиловский суд Москвы вынесет завтра. Ожидается, что тогда же суд вынесет решения по гражданским искам о компенсации физического и морального вреда, которые были поданы потерпевшими и родственниками погибших. Инцидент произошел почти год назад. Автобус сбил людей на лестнице подземного перехода у станции метро «Славянский бульвар». Четыре человека погибли, 11 человек пострадали. Водитель вину не признал.