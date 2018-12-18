Власти Ингушетии выясняют обстоятельства задержания в Москве 40 студентов из республики
По одной из версий, ребята подрались, сказал ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров. Накануне утром стало известно, что молодые люди были задержаны в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета. В постпредстве Ингушетии в Москве сказали «Интерфаксу», что всех задержанных отпустили. По предварительным данным. причиной задержаний стала жалоба студента из Таджикистана о том, что другие студенты избили и выстрелили в него из травматического пистолета.
Комментарии1
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j_partizan 18 декабря 2018 | 03:31
Это не драка, это избиение по национальному признаку, своего рода кавказский шовинизм. Возмущают действия правоохранительных органов, освободивших лиц, совершивших преступление.
Пора признать на государственном уровне существование кавказского шовинизма и действовать адекватно.