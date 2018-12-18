Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина подал в суд на «Новую газету»

Материалы поступили в Басманный суд. Поводом стала опубликованная 11 октября статья «Особо важное убийство», где приводятся версии убийства старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. В частности, в статье говорится, что преступление могло быть связано с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда. Андрей Якунин заявил РБК, что упоминание его имени в контексте убийства считает неприемлемым. Ранее в ноябре иск о защите деловой репутации к «Новой газете» подал и Владимир Якунин.