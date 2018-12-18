Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина подал в суд на «Новую газету»
Материалы поступили в Басманный суд. Поводом стала опубликованная 11 октября статья «Особо важное убийство», где приводятся версии убийства старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. В частности, в статье говорится, что преступление могло быть связано с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда. Андрей Якунин заявил РБК, что упоминание его имени в контексте убийства считает неприемлемым. Ранее в ноябре иск о защите деловой репутации к «Новой газете» подал и Владимир Якунин.
Комментарии2
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igorrrpadlowitchs 18 декабря 2018 | 02:56
Насосались бабла в стране дураков, а теперь занимаются сутяжничеством!
i_one_off 18 декабря 2018 | 03:41
Лучший способ защиты - нападение, это понятно. Так и действует наследник магната РЖД.
Вот только к убийству "Новая газета" не причастна.
Каждое преступление оставляет финансовый след - это аксиома.Поэтому больше вопросов к истцу.