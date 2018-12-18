Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя

«За» проголосовали 66 стран, «против» — 19, воздержались 72. В документе выражается серьезная озабоченность из-за пребывания в Крыму российских военных, а также осуждается строительство моста через Керченский пролив и растущее военное присутствие России в Азовском и Черном морях.