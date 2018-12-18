Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя
«За» проголосовали 66 стран, «против» — 19, воздержались 72. В документе выражается серьезная озабоченность из-за пребывания в Крыму российских военных, а также осуждается строительство моста через Керченский пролив и растущее военное присутствие России в Азовском и Черном морях.
Комментарии11
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oldpartizan 18 декабря 2018 | 02:41
тихим сапом отвисают искандеры.
n_eke_name 18 декабря 2018 | 03:27
oldpartizan: Кто о чём, а старые импотенты об отвисании.
pulalala 18 декабря 2018 | 02:42
Эха скромно умолчала то, что резолюция подчеркивает что россия наплевала на будапештский меморандум и призывает агрессора немедленно покинуть временно оккупированную территорию.
mark60n 18 декабря 2018 | 03:06
pulalala: Молодцы укропы! Разрушили всё что можно разрушить, то что разрушить нельзя - разрушили тоже! Слава укроидиотам! Скачите дальше!
sir_sart 18 декабря 2018 | 03:10
pulalala: Эхо еще умолчало, что эту территорию оккупировали крымчане. У которых есть собственное мнение покидать им эту территорию или нет. И которым наплевать на "резолюцию " ООН.
vor_on 18 декабря 2018 | 03:57
sir_sart: все просто, клоун: берешь чемодан, идешь на ближайший вокзал и покидаешь эту территорию
п.с. не хохол, если чё
opiatnovyi63 18 декабря 2018 | 02:55
Госпропаганда от воровской власти опять будет орать о происках русофобов от ООН!
uryden 18 декабря 2018 | 03:09
Нихренасе, аж 66 стран наскребли.
А говорили, что весь мир с нами.
dvoechnik 18 декабря 2018 | 03:24
uryden: Тебе хватит.
n_eke_name 18 декабря 2018 | 03:29
uryden: Интересно, есть ли корреляция между зарубежными военными базами США и этими странами.
zollendorf 18 декабря 2018 | 03:36
Задабривайте уродов дальше, а потом тявкайте!
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